Cuti Romero habló sobre su lesión y reveló cuándo podría volver a jugar en la Selección Argentina

En medio de los festejos y la alegría por la clasificación a 16avos de final en el Mundial 2026, la Selección Argentina tuvo una noticia preocupante por la lesión de Cristian Romero.

El Cuti debió salir en el segundo tiempo en el triunfo 2 a 0 ante Austria por un golpe en la rodilla derecha, la misma que se había lesionado en Tottenham en la previa mundialista.

El cordobés tuvo un fuerte choque con Marcel Sabitzer a los 10′ del complemento. Intentó seguir pero a los pocos minutos fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

El propio Romero habló luego del encuentro y llevó tranquilidad. «Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días voy a estar bien de nuevo», aseguró.

"EN 3 O 4 DÍAS VOY A ESTAR BIEN"



💪🏼 Cuti explicó por qué salió vs. Austria, tras sentir una molestia en la rodilla derecha, y le llevó tranquilidad a toda Argentina



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El defensor se hará estudios pero solo se trataría de un golpe. La idea es cuidarlo en el cruce del sábado con Jordania y que apunte directo al duelo de 16avos de final de la semana que viene.

«No sabemos el alcance de su tema. Es algo que venía teniendo, esperemos que no sea nada. Mañana o pasado le harán estudios», dijo antes Lionel Scaloni en la conferencia de prensa.

En el mes de abril, el Cuti sufrió un esguince en el ligamento lateral de la rodilla derecha en Tottenham. Se pudo recuperar antes de los dos meses que le habían dado y llegó óptimo al debut mundialista con Argelia.

Ante este golpe, Scaloni prefirió no arriesgarlo y sacarlo enseguida. Contra Jordania, la dupla central sería con Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez o Marcos Senesi.