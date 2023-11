Darío Bonjour: «No nos quedamos con un solo partido»

Darío Bonjour pasó a despedirse de Cipolletti después de finalizar su participación en el Federal A 2023 pero solo fue un hasta luego. El entrenador seguirá en el club el próximo año y, antes de empezar su descanso, realizó un balance en diálogo con Río Negro.



El entrenador asumió a mitad de campeonato en reemplazo de Christian Lovrincevich con el equipo al borde de la zona de descenso.

Luego de una gran campaña como local, el Albinegro levantó bajo su mando y remontó hasta el tercer lugar de la tabla. Finalmente, quedó eliminado ante Argentino de Monte Maíz en octavos en un duro 4-0.

“Hay veces que un jugador como cualquiera de nosotros se levanta bien a la mañana y tiene un día perfecto como le pasó a ellos y a veces tiene uno malo como fue nuestro caso. Ellos llegaron y convirtieron, nosotros también llegamos y no lo pudimos hacer. Hubo jugadas claras y tuvimos 12 córners, no los pudimos aprovechar”, analizó el DT sobre la derrota en tierras cordobesas.

“Hubo errores de jugadores que no esperábamos pero es algo que puede pasar, hay que dar vuelta la página, el balance debe ser general y no quedarnos con un solo partido”, agregó.

Sobre la remontada en el campeonato, Bonjour destacó: “El trajín del torneo fue duro. Los jugadores se mataron y se salvaron del descenso 6 fechas antes del final. Cuando arrancás peleando abajo eso es difícil de conseguir. Cipolletti dejó de perder en su cancha, empezó a ganar partidos afuera y a revertir estadísticas. Con Sol de Mayo veníamos abajo hace 5 años y se ganó en cancha de ellos. Pasamos de pelear al descenso a terminar terceros”.

“En primer lugar, había que hacerles entender a los jugadores que estaban capacitados para ganar partidos. Y si mejorábamos en algunas cosas de trabajo que nosotros teníamos que hacer, ellos iban a mejorar día a día, paralelamente. Tuvimos mala suerte en algunos partidos sino podríamos haber quedado cerca de Villa Mitre, que hizo una gran campaña y mantiene la base desde hace 4 años. Con ellos y con Olimpo terminamos haciendo partidos parejos. Durante el torneo ningún equipo nos pasó por arriba, ni siquiera ellos”, continuó.

A su vez, el entrenador fue duro con los que critican. “Es importante que miremos lo positivo, para pensar en negativo ya hay mucha gente que lo hace y algunos van a ver a Cipolletti a la cancha, no sabés si realmente son hinchas de este club o de otro. Te critican si hacés un cambio o no lo hacés, son todos técnicos con el diario del lunes, así es fácil el balance. No están durante la semana. No le doy importancia prefiero darle una caricia a un perro de la calle”, sentenció.

“Las puertas están abiertas en el club. Cuando llegué nadie quería agarrar Cipolletti. A la gente que ve algo mal la invitamos a que se arrime al club”, añadió.

Los números del míster 20 Partidos dirigió Bonjour en Cipolletti, con 9 triunfos, 6 empates y 5 derrotas. Terminó con una efectividad del 55%.

Bonjour tiene contrato en Cipolletti hasta junio de 2024 y ya piensa en la próxima temporada. “Mi continuidad ya está hablada con la presidenta, se habló sobre el futuro pero no de nombres porque dependerá del presupuesto que se disponga. Pasé a despedirme solo por este año de la gente que trabajó y lo hizo muy bien. No me puedo quejar de nadie”, valoró.

Por la Copa América, el Federal A no empezaría en marzo sino que lo haría en febrero o a fines de enero. “Tenemos una buena base que tiene que seguir y después hay que apuntalarla. Todos los jugadores fueron importantes en esta campaña que pasó, hay muchos que terminan su contrato con el torneo pero hay que ver qué pasa en cada caso puntual”, indicó el técnico.

Bonjour también criticó el modo de disputa del Federal A con la ventaja deportiva y los reiterados enfrentamientos en la zona de grupos.

“Los cruces dan mucha ventaja al local, es una locura darles la localía y también el empate. Creo que hay que buscar otro formato, lo mismo para el hecho de jugar 4 veces contra cada rival en la primera fase, no le hace bien al torneo. Pero es algo que no depende de mí y hay gente capacitada para tomar esas decisiones, por algo se armará así”, concluyó.