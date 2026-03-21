De Guatemala a Guatepeor: los amistosos de la Selección Argentina, bajo la lupa

En una preparación compleja rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina confirmó amistosos con Mauritania y Zambia en la Bombonera luego de que se suspenda la Finalissima y también el partido que había programado con Guatemala.

Después del fuego cruzado con España y UEFA por la Finalissima suspendida, la AFA sumó un nuevo contratiempo que evidenció los problemas organizativos y la falta de previsión.

Desde la entidad madre anunciaron un amistoso con Guatemala que se cayó por una cuestión reglamentaria de la que no se percataron en la previa. En la misma ventana, FIFA no permite que una selección juegue en dos continentes distintos y los centroamericanos enfrentan a Argelia en Italia el 27/03, lo que les impide viajar a Sudamérica para el 31/03.

Con poco margen y casi sin selecciones disponibles, la AFA buscó cerrar rivales a contrarreloj y lo mejor que encontró fue Mauritania y Zambia, 115 y 91 del ranking FIFA, respectivamente. Dos selecciones que nunca jugaron un Mundial.

Al primero lo enfrentará en la Bombonera el viernes 27 de marzo a las 20:15, fecha en la que se iba a jugar inicialmente la Finalissima con España en Qatar. El segundo será el martes 31/03 en el mismo horario y escenario.

Mauritania quedó anteúltimo en su grupo de eliminatorias al Mundial 2026 y terminó a 15 puntos de poder pasar de ronda, con un solo triunfo en 10 encuentros. Solo participó en tres copas africanas, nunca pasó de octavos de final y a la última no entró.

Zambia tuvo su mejor camada al ser campeón africano en 2012 pero no volvió a pasar fase de grupos de ahí en adelante. En las últimas Eliminatorias, ganó 3 y perdió 5.

El bajo nivel de los rivales para los amistosos es una constante de los últimos años de la Selección y es algo que no le impidió ser campeón del Mundo y bicampeón de América. Antes de Qatar 2022, los últimos contrincantes fueron Estonia, Honduras y Jamaica. La diferencia fue que en ese año sí pudo jugar la Finalissima con una exhibición ante Italia que reforzó la chapa de candidato.

Justamente Estonia, hace tres años, fue el último rival europeo en un amistoso. En todo el proceso para el Mundial 2026 no enfrentó a una selección del Viejo Continente.

El camino elegido es muy diferente al de otros candidatos como Francia y Brasil, que se medirán entre sí y también se cruzarán con Colombia y Croacia, respectivamente. Inglaterra – Uruguay es otro duelo de alto vuelo.

Más allá de cómo pueda afectar a Argentina el hecho de no tener pruebas de peso antes de la Copa, las idas y vueltas para cerrar los amistosos no es un aspecto auspicioso y tampoco está a la altura de un país campeón del mundo.