Zambia será el segundo rival de la Selección Argentina, en su última prueba antes del Mundial

La Selección Argentina tiene definido a su segundo rival para la próxima ventana FIFA: enfrentará a Zambia el martes 31 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera, en lo que será su último amistoso en el país antes del inicio del Mundial 2026.

De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que oficializó el cambio de rival para el cierre de la doble fecha.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos encuentros preparatorios en la cancha de Boca: el primero será ante Mauritania, el viernes 27 de marzo, también a las 20.15, mientras que cuatro días más tarde cerrará su actividad ante el seleccionado africano.

La propia AFA presentó estos amistosos como parte de la despedida del equipo ante su gente antes de viajar a defender el título en la Copa del Mundo.

La aparición de Zambia como rival se dio luego de la caída del amistoso que estaba previsto frente a Guatemala.

En su comunicado, la AFA agradeció a la federación guatemalteca por la predisposición para viajar al país, aunque el encuentro no pudo concretarse por una restricción reglamentaria de la FIFA.

El organismo no autorizó a Guatemala a jugar en dos continentes dentro de la misma ventana internacional, ya que tenía programado otro compromiso ante Argelia en Italia.

En lo deportivo, Zambia ocupa el puesto 91, mientras que Mauritania está 115. Así, Argentina afrontará dos pruebas, con exigencia moderada, ante seleccionados africanos en el tramo final de su preparación, luego de frustrarse la Finalissima ante España y de la necesidad de rearmar el calendario de marzo.

La nueva agenda le permitirá a Scaloni sostener rodaje competitivo y terminar de ajustar detalles de cara a la defensa del título mundial. En paralelo, la AFA informó que los valores de las entradas para esta fecha FIFA serán comunicados este sábado y que la venta comenzará el lunes.