De la Cruz: «Fuimos un equipo en el primer tiempo y otro en el segundo»

Nicolás De la Cruz fue el protagonista de la conferencia de prensa después del 2 a 2 de River contra Racing en el Monumental.

«Perdimos dos puntos, fuimos un equipo en el primer tiempo y otro en el segundo. Sabíamos que iban a ir a buscar los goles, nos llevaron a su juego, nos faltó respuesta», analizó el uruguayo, autor del 2 a 0 parcial.

El Millonario se fue 2 a 0 arriba al descanso pero la Academia lo empató en el complemento. De la Cruz volvió a la titularidad después de dos fechas como suplente.

«Sabíamos que no estaba terminado, queríamos cerrar el partido pero nos encontramos con un rival que juega muy bien. En los últimos minutos sufrimos más de la cuenta», expresó el volante.

«En el segundo tiempo debimos manejar mejor los tiempos de juego. El vestuario estaba un poco amargado, hacemos autocrítica», agregó.

Sobre su estado físico, después de varias lesiones en los últimos meses, el uruguayo comentó: «Tuve una seguidilla de lesiones que me han marginado de muchos partidos. En estos días me he intentado poner a punto para no sufrir en el resto del semestre. Hasta los 70’, 80’ me sentí bien«.

Sobre el comienzo de River en el torneo, De la Cruz indicó: «Los inicios de campeonato nos cuestan un poquito. Con el pasar de los partidos vamos a agarrar ritmo. A final de año siempre se nos han ido jugadores importantes y llegan muchos nuevos. Cuesta adaptarse al mundo River»