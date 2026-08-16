Vuelta de la Manzana: Esequiel Klein ganó la primera etapa y va por todo en el cierre de la edición 55

Con un Ford Ka de las A6, Esequiel Klein y su navegante Joaquín Rojas se quedaron con la primera etapa de la Vuelta de la Manzana, que hoy tendrá su cierre por los caminos valletanos. Los líderes le sacaron 1m6s7/10 a Mauro Debasa, mientras que en esta divisional fue tercero está Ayrton Rodríguez.

La lluvia de los últimos una vez más complicó los planes iniciales y por eso se cumplieron los parciales de la etapa 2. Así y todo, salió un carrerón, con paridad en todas las divisionales. El lunes se cerrará la actividad en la clásica competencia del Rally Regional.

En la A8 manda Damián Vasiluk, quien sacó diferencias sobre Sergio Fernández y Marcos Craievich. En el séptimo puesto quedó Mauro Rocca, vencedor de la clasificatoria, quien fue penalizado con 7 minutos y decidió retirarse de la competencia. Sin dudas, una baja de peso para el clásico del rally zonal.

Kovacevich y Octavio Fernández, en sus divisiones

Además, Omar Kovacevich le sacó ventajas a Paolo Angeloni en la siempre pareja RC5, que siempre tiene lugar para las sorpresas y habrá que ver cómo se da el cierre de hoy. La N2 es liderada por Octavio Fernández, un habitué de los puestos de avanzada, quien mostró todo su manejo y superó a Piero Moriones y Pablo Díaz.

Kovacevich tiene la mitad de la Manzana en el bolsillo. (Andrés Maripe)

Oscar Ibargüen, otro que sabe de batallas y de Manzanas, marcó diferencias en la A7, donde Claudio Simonelli y el inoxidable Dante Berbel completaron el trío de punta. En la N1 manda Emilio Vega, quien dejó en el camino al “profesor” Alejandro Zambón y Ángel Fernández; en tanto que Felipe Debasa, un piloto que debutó esta temporada y siempre está adelante, marcó la diferencia en la RC5 Light, con diferencias sobre Marcelo Martínez.

Oscar Ibargüen marcó diferencias en su división. (Andrés Maripe)

En la A1 el líder es Eric Regliner, dominador absoluto de la división, quien superó a Fabricio D’Amico y Rubén Martínez. Este lunes buscará sumar un nuevo triunfo en la carrera que todos quieren ganar, en los exigentes caminos del Alto Valle.

Desde muy temprano, a las 8, comenzará la acción de la segunda y definitiva etapa. Klein, Vasiluk y Sergio Fernández serán los primeros en salir a pista, sobre un total de 82 habilitados.