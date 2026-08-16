Bariloche eligió a la Reina Nacional de la Nieve 2026: Tiziana Merino es la nueva soberana

Con una nevada sorpresiva al momento de la definición en el Centro Cívico, Tiziana Merino fue coronada como la nueva Reina Nacional de la Nieve 2026.

El intendente Walter Cortés, anfitrión de esta fiesta colocó la banda a la nueva soberana, acompañado por el gobernador Alberto Weretilneck, que colocó la corona, y el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, que aportó el ramo de flores a la soberana.

En esta 55° edición de la fiesta invernal de Bariloche, se estrenó un nuevo sistema para la elección de la reina, con el voto de la comunidad a través de una Boleta Única, donde pudieron elegir las personas con el DNI terminado en 1,3, 4 y 7, bajo supervisión de escribana y autoridades. El modelo se adoptó de la Fiesta de la Vendimia de Mendoza.

La nueva soberana se dio a conocer a las 21:05, luego de la presentación de Turf, ante una multitud que colmó la plaza del Centro Cívico y sus inmediaciones; y tras la última presentación de cada una de las diez postulantes bajo una tenue nevisca en la ciudad.

El intendente Walter Cortés pide el aplauso para la Reina Nacional de la Nieve 2026. Acompañó Alberto Weretilneck y Daniel Scioli. Foto. Marcelo Martinez

La “recuperación de las tradiciones” fue uno de los ejes de la fiesta que organizó la Municipalidad, con el apoyo del Emprotur y el Gobierno de Río Negro.

La jornada estuvo signada por el frío y la temperatura no llegó a la máxima prevista de 5°C. Sin embargo, los locales y turistas decidieron acompañar la última jornada del evento con una buena afluencia en el paseo de las colectividades europeo-argentina por la tarde y luego se fue colmando el Centro Cívico porque la despedida comenzó a las 19 con miles de personas que vibraron con Turf. La arenga final del show fue con el clásico “Yo no me quiero casar y usted?” que hizo saltar a la multitud, con el aliento particular de Joaquín Levinton desde el escenario.

El broche final de una fiesta memorable continuará esta noche con Los Auténticos Decadentes, con su contagiosa alegría, y el telón se baja hasta el próximo año con un show de 500 drones en el aire que plasmaron en el cielo las figuras luminosas de las tradiciones y los emblemas de Bariloche.