De las dudas a la confianza: Úbeda renovó el crédito con la gente de Boca

En menos de dos meses, Claudio Úbeda logró algo que parecía imposible. Pasó de estar muy cuestionado por los hinchas y con su continuidad en duda a generar confianza a partir de encontrar un funcionamiento que hacía rato no tenía Boca.

El entrenador disipó el debate sobre si debía seguir o no en el cargo, apoyado en un equipo que le responde y que sale de memoria.

Cuando Juan Román Riquelme lo ratificó en el cargo para este año, la mayoría de los hinchas estaba en contra. El Sifón arrancó bien cuando tuvo su oportunidad el año pasado, tras la muerte de Miguel Ángel Russo, del que era ayudante.

Le ganó a River en la Bombonera, clasificó a la Copa Libertadores 2026 por tabla anual y llegó a semifinales del torneo local. Sin embargo, la eliminación con Racing en esa instancia lo dejó en el centro de las críticas, especialmente por el cambio de Alan Velasco por el Changuito Zeballos, por entonces la figura.

En esta temporada, el arranque fue muy irregular con dos derrotas seguidas de visitante y varios empates de local en los que Úbeda no le encontraba la vuelta.

La racha del Boca de Úbeda 13 partidos invicto lleva el Sifón Úbeda en Boca con 7 triunfos y 6 empates. No pierde desde el 8 de febrero contra Vélez.

El DT logró formar un once a partir de la fortaleza de su mediocampo (Paredes, Delgado, Ascacibar), le dio rodaje al juvenil Aranda y Bareiro apareció como el socio ideal de Merentiel.

De esta manera, consiguió un invicto de 13 partidos con un comienzo perfecto en la Libertadores. La frutilla del postre en esta racha fue el domingo con un nuevo triunfo en el Superclásico, esta vez, con el agregado de que fue en el Monumental y el local llegaba invicto desde que asumió Coudet.

En este contexto, las dudas sobre la continuidad de Úbeda quedaron atrás, al menos, por un buen tiempo.