Un joven fue trasladado grave al hospital Castro Rendón después de caer de un cuarto piso en Neuquén

La caída se produjo en la fachada posterior. Bomberos rescataron al joven ingresando por una vivienda lindante.

Un joven de 25 años fue trasladado de emergencia al hospital Castro Rendón de Neuquén luego de caer de un cuarto piso en un edificio ubicado sobre la calle Talero al 526, entre Tucumán y Entre Ríos. De acuerdo a lo informado por fuentes de salud, el joven ingresó en condición «grave» al nosocomio. En el lugar trabajó personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y bomberos de la Policía.

Según informaron a Diario RÍO NEGRO, el joven se habría lanzado al vacío desde un cuarto piso y cayó al primer piso del edificio. Luego fue rescatado por personal de bomberos, que accedió al sector desde una vivienda lindante.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de este miércoles. En la zona continúan las tareas periciales para determinar cómo ocurrió el suceso. El joven, indicaron, es oriundo de Bariloche. Fuentes de salud confimaron que ingresó con «politraumasitmos graves» al hospital provincial y que permanece internado.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón. Personal de Criminalistica trabaja en el edificio para reconstruir cómo sucedió el hecho. Foto: archivo.

El transito en el sector estuvo interrumpido durante las tareas de rescate y traslado del herido. Actualmente, está normalizado. Los trabajos se desarrollaron en la fachada posterior del edificio.