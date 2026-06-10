«Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo»: la aclaración de Manuel Adorni tras adherir al régimen de inocencia fiscal
El jefe de Gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y su patrimonio está en el centro de la polémica. Aún no presentó su declaración jurada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que con su esposa, Bettina Angeletti, no ingresarán a ningún blanqueo. Así lo expresaron desde su entorno. Fue luego que adherieran al Régimen Simplificado de Ganancias.
Hubo críticas contra el funcionario por sus últimos movimientos con la herramienta en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El mensaje de Manuel Adorni tras adherir al régimen simplificado de ganancias
«Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de publico conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA», dijeron, citado por medios de Buenos Aires.
En esta línea, explicó: «En nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta».
Uno de los que salió a cuestionarlo fue Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica. «La esposa de Manuel Adorni también se acogió al régimen que el propio oficialismo impulsó y defendió. Una ley con nombre y apellido que benefició a evasores, que alcanzó a Lázaro Báez y que ahora también beneficia al entorno familiar de Manuel Adorni. Debe ser por eso que en unas horas veremos el dibujo que Leonardo da Vinci preparó de su declaración jurada», expresó, citado por Clarín.
Además, publicó en X:
ADORNI NOS TOMA DE BOLUDOS A TODOS LOS ARGENTINOS— maxi ferraro (@maxiferraro) June 10, 2026
¿Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias?
Con Noticias Argentinas
Se trata de una modalidad voluntaria mediante la cual ARCA elabora una declaración jurada proforma utilizando la información de ingresos facturados y gastos deducibles que ya tiene registrada en sus bases de datos.
Luego, el contribuyente o su contador pueden revisar, corregir, completar o aceptar la propuesta antes de realizar la presentación definitiva y el pago correspondiente.
La principal diferencia con el régimen tradicional es que el contribuyente ya no debe aportar una gran cantidad de información complementaria vinculada con su patrimonio o sus consumos.
En otras palabras, el impuesto es exactamente el mismo, pero el proceso de liquidación resulta más sencillo.
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