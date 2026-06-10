Minería en Los Menucos: confirman la presencia de oro en el proyecto Gran Esperanza de Río Negro

Un mineral se considera de "alta ley" cuando existe una concentración elevada de ese metal precioso en la roca. Foto: Gobierno de Río Negro.

La minera canadiense Golden Goose Resources anunció los resultados de ensayo de su primer programa de muestreo por canales en el proyecto Gran Esperanza, ubicado en el distrito de Los Menucos, dentro del Macizo Patagónico Norte, en Río Negro. A partir de los mismos, se confirmó el hallazgo de valores de oro considerados de alta ley en distintas estructuras mineralizadas del área.

La campaña de exploración que llevó adelante la compañía se centró en el mapeo geológico de toda la propiedad, el mapeo geológico y estructural detallado, además del muestreo sistemático en canales. El programa confirmó con éxito múltiples estructuras portadoras de oro, amplió la huella mineralizada conocida e identificó varios nuevos objetivos de exploración.

Un mineral se considera de «alta ley» cuando existe una concentración elevada de ese metal precioso en la roca, lo que lo hace atractivo y rentable para su explotación

El CEO de Golden Goose Resources, Dustin Nanos, expresó: «Los resultados son sumamente alentadores, y han cumplido -y en varios casos superado- nuestros objetivos geológicos para esta fase de trabajo. Se ha confirmado mineralización de oro de alta ley en la superficie a lo largo de múltiples estructuras paralelas, y se han identificado nuevas áreas objetivo tanto en los sectores occidental como oriental de la propiedad, ampliando de manera significativa la huella mineralizada conocida».

En esa línea, añadió: «La consistencia y distribución de los resultados a lo largo de la propiedad es convincente y ha fortalecido nuestra confianza en la escala y continuidad de este sistema de oro. Con una sólida base técnica ya establecida, estamos entusiasmados por avanzar Gran Esperanza hacia su próxima fase de exploración«.

«Esperamos iniciar un programa de perforación inicial para probar la mineralización en profundidad y a lo largo del rumbo, resultados que creemos serán fundamentales para definir la profundidad y extensión lateral de un sistema de oro que continúa mostrando una escala y continuidad alentadoras», adelantó, respecto a las actividades que llevará la empresa a partir de la información obtenida.

Las estructuras Bonanza, Dorada y Chapita arrojaron los grados de oro más significativos. Foto: Golden Goose Resources.

El proyecto Gran Esperanza comprende unas 44.400 hectáreas con acceso durante todo el año, y se beneficia de una infraestructura favorable encontrarse en cercanía con rutas pavimentadas y caminos secundarios que facilitan las tareas de exploración. Su ubicación refuerza el interés estratégico del área, ya que se encuentra próxima a desarrollos mineros relevantes y a proyectos en distintas etapas de avance.

Los resultados de la campaña de exploración

La campaña de exploración se centró en el mapeo geológico y estructural, junto con un muestreo sistemático de canales. De esta manera, el programa confirmó exitosamente la existencia de múltiples estructuras auríferas. Además, se amplió la huella mineralizada conocida y se identificaron nuevos objetivos de exploración, lo que refuerza el potencial de exploración del distrito de Los Menucos.

Según el análisis brindado por la compañía, las estructuras Bonanza, Dorada y Chapita arrojaron los grados de oro más significativos, y representan el corredor de exploración de mayor prioridad.

La campaña de exploración se centró en el mapeo geológico y estructural, junto con un muestreo sistemático de canales. Foto: Golden Goose Resources.

El informe enumeró los aspectos destacados del ensayo de canal, aclarando que los anchos reales de las zonas y vetas mineralizadas descritas en los cortes y mapeos de canales aún no se han confirmado hasta el momento:

Veta Bonanza: Se encontró una franja de 70 centímetros de ancho con una calidad excelente de 8.84 gramos de oro por tonelada de roca.

Veta Chapita: Se detectó un grosor de 1.14 metros con una concentración de 3.99 gramos de oro por tonelada.

Zona Genaro: Una sección de 72 centímetros de ancho dio un resultado de 4.19 gramos de oro por tonelada.

Zona Felisa: Un tramo de 70 centímetros de grosor registró 2.40 gramos de oro por tonelada.

Zona Chapita Oeste: Una franja de 64 centímetros de ancho combina dos metales: tiene 2.49 gramos de oro y además 49.6 gramos de plata por cada tonelada de roca.

La minera también actualizó datos de su anterior comunicado de prensa realizado el 22 de abril, donde había indicado que se tomaron 341 muestras de canales de 265 canales de superficie. En cambio, los datos más recientes indican que el número correcto de muestras de canales es 324, tomadas de 264 canales. Sin embargo, aclaró que ese cambio no presenta algún impacto en los resultados del ensayo.

El CEO de la minera canadiense calificó los resultados como «sumamente alentadores». Foto: Golden Goose Resources.





El acuerdo de Golden Goose en Río Negro

En febrero, Golden Goose Resources firmó un acuerdo definitivo con la empresa argentina Valcheta Exploraciones, para avanzar en la adquisición total de Gran Esperanza. Los antecedentes de exploración del proyecto minero ya indicaban la presencia de una extensa red de vetas epitermales de baja sulfuración que se extiende a lo largo de unos 10 kilómetros.

En el mismo mes, el Gobierno de Río Negro realizó en Los Menucos una reunión informativa con el Municipio y la empresa canadiense para presentar el plan de exploración inicial del proyecto minero metalífero Gran Esperanza y reforzar el diálogo con la comunidad

En campañas históricas se realizaron trincheras y muestreos de superficie que arrojaron leyes de oro y plata de alto tenor, lo que posicionó al proyecto como un objetivo atractivo y con potencial para avanzar hacia etapas de perforación.

Como parte del proceso previo a la firma del acuerdo, equipos técnicos de la minera habían visitado el yacimiento en diciembre de 2025 y recolectado muestras de roca en vetas mineralizadas expuestas. Varias de esas muestras ya confirmaban valores significativos de oro, lo que reforzó las expectativas sobre el potencial de alta ley del sistema.