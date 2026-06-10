Cambios clave: Javier Milei nombró a dos nuevos funcionarios en el Ministerio de Seguridad

El presidente Javier Milei nombró a dos nuevos funcionarios para el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva. Las designaciones quedaron firmes con la publicación del Boletín Oficial, donde también se detalló que cargo ocupará cada uno.

Nuevos funcionarios en el Ministerio de Seguridad

Los cambios fueron informados mediante los Decretos 435/2026 y 436/2026, ambos publicados este miércoles con la firma del presidente Javier Milei y la ministra Monteoliva.

El primer decreto detalla que al Ministerio ingresará el abogado Alfredo Martín Culatto para ocupar el cargo de Subsecretario de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad Nacional.

Culatto tomará esta función en reemplazo de Federico Angelini, su rol principal consiste en la articulación entre el Gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales para la coordinación de operativos de las fuerzas federales.

En tanto en el decreto 436/2026, informa que el magíster Diego Manuel Fleitas Ortiz de Rozas asumirá como subsecretario de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional.

Previo a su rol actual como subsecretario, se desempeñó como Director Nacional de Transformación Institucional en la misma cartera, cargo desde el cual expuso ante comisiones del Congreso de la Nación sobre reformas normativas y de personal en las fuerzas de seguridad federales. En administraciones anteriores, también ocupó el cargo de Director de Investigación y Diseño de Políticas de Seguridad del ministerio.