Lionel Messi debutó en Inter Miami: el momento de su ingreso y la impactante ovación del público

La cuenta regresiva por el debut de Lionel Messi en el Inter de Miami llegó a su fin y este viernes 21 de julio el capitán de la Selección Argentino tuvo su primera presentación oficial en la victoria 2 a 1 sobre Cruz Azul de México, con un golazo incluido.

Sin embargo, y en línea con lo que se presumía en la previa, el crack rosarino no integró la formación titular y debió esperar hasta iniciado el segundo tiempo para saltar al campo de juego, el principal foco de atención de la noche.

Finalmente, a los 6 minutos del complemento, el ídolo fue llamado por Gerardo Martino, el director técnico del conjunto estadounidense, lo que desató una verdadera euforia en el DRV PNK Stadium, sede del encuentro por la Copa de la Liga 2023.

Ya sobre el verde césped, una lluvia de aplausos bajó desde las tribunas cuando Lionel, con la 10 en la espalda, toco el primer balón del partido e inició juego con sus compañeros por el sector derecho.

