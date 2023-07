Arranca una nueva era: Lionel Messi debuta en el Inter Miami, seguí el minuto a minuto

Si bien no va a ser titular, la expectativa por ver a Lionel Messi debutar con el Inter Miami es gigante. Es que el capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar y uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos se presenta de manera oficial en su nuevo club ante Cruz Azul, de México, en un partido por la fase de grupos de la Copa de la Liga 2023.

El partido por la Copa de Liga en la que compiten equipos de la MLS y del México se juega en el DRV PNK (Drive Pink) Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, a partir de las 21 (hora de la Argentina).

La cita no pasar inadvertida para nadie que ame al fútbol: Messi, ganador de todos los títulos posibles con el Barcelona y con el seleccionado argentino, por primera vez abandonará el territorio europeo, para llevar al mundo su juego deslumbrante con la camiseta de Inter Miami.

Lionel Messi comenzará en el banco de suplentes el partido entre Inter Miami y Cruz Azul de México, a disputarse desde las 21 de Argentina en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale por la Leagues Cup.

Gerardo Martino lo dejó entre los relevos junto al español Sergio Busquets, su viejo compañero Barcelona, que también se convirtió en uno de los fichajes estrellas del actual mercado de pases en Estados Unidos.

La Pulga sumará sus primeros minutos en Inter Miami casi con seguridad en el segundo tiempo y concretará así el debut en el tercer equipo de su carrera luego de brillar en Barcelona y jugar dos temporadas en París Saint-Germain.

La formación titular del Inter Miami para jugar ante la «Máquina Cementera» será la siguiente: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Kamal Miller, Sergey Krivtsov e Ian Frey; Benjamin Cremaschi, David Ruiz y Dixon Arroyo; Robbie Robinson, Leonardo Campana y Robert Taylor.

Justo dos horas antes del inicio del partido, Lionel Messi arribó al estadio de Inter Miami. Con su Botinero en una mano y el equipo matero en la otra, el rosarino bajó el colectivo que lo dejó en la puerta de ingreso y caminó por el costado de la cancha para meterse en el vestuario.

«En casa», twitteó la cuenta del club, mientras que la MLS también recibió al crack campeón del mundo en Qatar 2022: «Messi on the scene (Messi en la escena)» informaron desde la liga estadounidense.

Messi on the scene. 📍 #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/ISWpJojj6B

Esta todo listo para el primer partido de la Pulga en el suelo del soccer, aunque todavía no se sabe si ingresará en el segundo tiempo.

Horas antes del partido y en la previa al choque ante Cruz Azul, de México, por la Leagues Cup 2023 el Inter Miami mostró la camiseta de la Pulga colgada en el vestuario.

«Nuestra historia en la Leagues Cup comienza esta noche», fueron las palabras que eligió el club en sus redes sociales para presentar por primera vez la casaca del campeón del mundo. «Estamos listos», agregaron junto a las imágenes de unas banderas de Lionel Messi

Our @LeaguesCup story begins tonight 👊#CAZvMIA | 8:00PM ET | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/aFzZNUfFSl