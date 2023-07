Dele Alli y sus duras revelaciones sobre abusos, adicciones y narcotráfico

En la segunda mitad de la década del 2010, Dele Alli fue una de las grandes apariciones del fútbol inglés y fue una de las figuras de la Premier League con la camiseta del Tottenham.

Incluso jugó el Mundial de Rusia 2018 para su Selección. En los últimos años le costó mantener su nivel y se supo que padecía algunos problemas emocionales relacionados con la salud mental.

En las últimas horas, se conoció una entrevista con el ex futbolista y actual comentarista Gary Neville para el canal de Youtube The Overlap donde reveló fuertes detalles de su infancia y adolescencia.

«Cuando volví de Turquía (jugó en Besiktas) y me enteré que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratar adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará», aseguró.

«Una mañana que tenía que ir a entrenar, estaba mirándome en el espejo y pensando en la retirada. A los 24 años a pesar de que hacía lo que amaba. Para mí esto era algo que me rompía el corazón. Era siempre una lucha conmigo mismo en todo. Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño”, reveló.

«A los seis años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso», contó.

Como si fuera poco, continuó: “A los siete años fumaba, a los ocho empecé a vender drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol, y luego por detrás llevaba las drogas».

«A los doce me adoptó una familia increíble. No podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas. Mi madre bebía mucho y no la culpo en absoluto por lo que pasó”, afirmó.

La historia con su familia biológica no terminó bien. «Mis padres fueron al periódico y empezaron a acusar a la familia que me adoptó. Fueron a la prensa diciendo que estas personas se estaban aprovechando de mí. Querían revisar mis contratos y yo no había hablado con ellos durante años. Después de eso me sentí tan traicionado y defraudado«, expresó.

El mensaje de apoyo de Pochettino

El entrenador argentino, Mauricio Pochettino, publicó una historia en su cuenta de Instagram en apoyo a Dele Alli, al que dirigió en Tottenham.

El actual técnico del PSG, fue clave en la carrera del futbolista que tuvo sus mejores años en Inglaterra bajo su conducción.