Deportivo Rincón anunció a su nuevo entrenador para el Federal A

Deportivo Rincón confirmó hoy a su nuevo entrenador para el Federal A luego de la desvinculación de Pablo Castro la semana pasada y del interinato de Alfredo Tizza que dirigió al equipo el último domingo.

El nuevo DT del León es Germán Noce que viene de dirigir a Juventud Antoniana en esta misma categoría. El ex futbolista, nacido en La Plata, tuvo una larga carrera en el ascenso como jugador y también como ayudante de campo.

El técnico llegará a Rincón en los próximos días y aún no está definido si dirigirá al equipo el próximo domingo contra Juventud Unida de San Luis, donde los neuquinos serán locales.

La dirigencia resolvió el alejamiento del cargo de Castro la semana pasada y el equipo quedó a cargo de Tizza, DT de la primera local. El domingo dirigió al equipo en la derrota 2 a 0 con Argentino de Monte Maíz en Córdoba.

Noce trabajó durante varios años como ayudante de José Maria Bianco en Gimnasia y Tiro de Salta, Agropecuario, Gimnasia de Mendoza, Chacarita y San Telmo.

A fines de 2024 asumió como DT principal en Juventud Antoniana de cara a la temporada 2025. El equipo logró clasificar a la Zona Campeonato pero después no pudo pasar a cuartos y disputó la Reválida donde quedó afuera en el segundo cruce con Gimnasia de Chivilcoy.

Este año, tuvo un buen arranque de campeonato con dos triunfos pero después fue irregular y dejó el cargo hace un mes, tras dos derrotas.