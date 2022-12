Deschamps lamentó la derrota de Francia: «Tuvimos un balón que valía el Mundial»

Deschamps no pudo lograr el bicampeonato con Francia.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, lamentó la derrota sufrida hoy en la final del Mundial ante Argentina, en la que su equipo perdió en la tanda de penales tras protagonizar una increíble remontada.

Los Bleus, que aspiraban a convertirse en el primer seleccionado que revalidaba el título desde Brasil 1962, se fueron al descanso con una desventaja de 2-0 tras los goles de Lionel Messi y Ángel Di María luego de un primer tiempo en el que fueron superados en todos los frentes.

Después de que el DT hiciera varios cambios, quitando a Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y Theo Hernández, Francia se animó y Kylian Mbappé marcó de penal y de volea en 97 segundos para igualar la contienda cerca del final.

Messi volvió a marcar en la prórroga, pero también lo hizo Mbappé con otro penal que supuso el 3-3. En los últimos segundos, el arquero Emiliano Martínez detuvo un remate de Randal Kolo Muani, y Francia perdió 4-2 en los penales para ser el primer equipo que cae en una final de la Copa Mundial después de haber marcado tres goles.

«Remontamos desde el borde del abismo, eso es lo que nos da tantos remordimientos», señaló Deschamps, que guió a Francia al título en 2018, en una conferencia de prensa.

«Hemos tenido un balón que valía el Mundial en el último minuto, pero no ha podido ser. Si vamos perdiendo 2-0 y luego perdemos 3-0, es diferente. Le dices ‘bravo’ a Argentina y ya está», agregó.

Francia se vio afectada por un virus en la antesala de la final y pareció carecer de su agresividad habitual en la primera parte. «No tuvimos la energía que tuvimos en nuestros partidos anteriores, pero no estaba preocupado con ningún jugador que empezó el partido esta noche», dijo Deschamps.

Kolo Muani y Marcus Thuram ingresaron en el minuto 41, antes de que Eduardo Camavinga y Kingsley Coman saltaran al campo a los 71.

«(Para los dos primeros cambios) no podía esperar hasta el descanso. Ousmane y Olivier nos llevaron a la final, pero hoy no estuvieron tan bien. Cuando las cosas no funcionan, hay que sacudirlas», expresó Deschamps. «Al final, estoy muy triste por mis jugadores, por mi cuerpo técnico», cerró.