Castraciones gratuitas para gatos en Neuquén: cómo funciona el operativo especial

El municipio de Neuquén activó un operativo de «alta complejidad técnica» para poder controlar la población de gatos en la ciudad. Durante una jornada intensa, ofrecieron castraciones especiales y gratuitas para todas las personas que no pueden pagar la operación en consultorios privados.

Cómo funciona el operativo de castraciones para gatos en Neuquén

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que la actividad requiere de la coordinación de equipos veterinarios, asistentes y logística de Bienestar Animal.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que el mantenimiento de esta estructura de salud pública demanda un esfuerzo constante y afirmó que el trabajo «requiere de mucha especialidad, de mucho presupuesto también, de mucha pasión y corazón, porque es la atención de los animales que después comparten la vida de las familias de la ciudad».

En este sentido explicó que el dispositivo no solo se limita a la intervención quirúrgica sino que integra «un circuito sanitario completo que incluye vacunación antirrábica y desparasitación, garantizando que cada animal regrese a su hogar con el esquema de salud cubierto».

De Giovanetti puntualizó que esta actividad es el resultado de un compromiso que ya permitió superar hitos históricos para la región: «Lo llevamos adelante con un equipo médico veterinario que realmente hace un trabajo con mucha pasión, con mucho conocimiento, con mucha especialidad en la temática y con resultados que hacen que hayamos superado las 140.000 castraciones en la ciudad de Neuquén».

Foto: Municipalidad de Neuquén

Por otra parte señaló que estas jornadas de atención veterinaria gratuita se realiza estratégicamente los sábados, un día clave para garantizar el acceso a toda la comunidad. La secretaria contó: «Si bien la municipalidad tiene quirófanos fijos y quirófanos móviles que van recorriendo todos los barrios, estas jornadas especiales son los sábados a la mañana. Entonces, la familia, dentro de la organización de que los chicos no van a la escuela o por ahí el sábado a la mañana alguno de los adultos no trabaja, es decir, pueden concurrir».

Foto: Municipalidad de Neuquén

Sobre el final de su declaración, la secretaria concluyó: «Si nosotros en casa tenemos, en este caso, un gato o una gata castrada, que también es desparasitada y que también aprovechamos para vacunarla, tenemos un animal en condiciones y estamos más protegidos y podemos no contagiarnos de enfermedades zoonóticas».