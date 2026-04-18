Los Pumas vencieron 24-17 a Fiji y se metieron en las semifinales del Seven de Hong Kong

Marcos Moneta, una de las figuras de Argentina ante Fiji en el Seven de Hong Kong.

Los Pumas 7s consiguieron un gran triunfo por 24-17 ante Fiji y se metieron a las semifinales en Hong Kong, donde se enfrentarán con su par de España. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora, que jugaron los últimos minutos con un jugador más por la expulsión de Akuila Dranivotua, pudieron romper la igualdad a falta de solo un minuto para el final y se llevaron la victoria gracias a una sólida defensa en la última jugada.

Los Pumas tuvieron un gran comienzo, ya que jugaron un primer tiempo impecable y consiguieron irse al entretiempo con una ventaja de 17-7, gracias a los tries de Santiago Álvarez (por duplicado) y Marcos Moneta. Este último aportó otros dos puntos gracias una conversión.

Por el lado de los fijianos, que son una de las grandes potencias de la categoría, apoyó en el in goal rival Apete Narogo, mientras que Felipe Sauturaga se encargó de meter la conversión.

Antes del descanso, y luego de un descuento de Fiji, Álvarez selló su doblete para irse a los vestuarios 17-7 arriba. Sin embargo, en el complemento, los de Oceanía complicarían a los argentinos.

En la segunda mitad, Fiji reaccionó y logró igualar las acciones en 17 gracias a los tries de Talacolo y Naduvalo, aprovechando la potencia física característica de los oceánicos. No obstante, una tarjeta roja para el fijiano Akuila Dranivotua los condicionó por completo.

Sobre el cierre, una gran jugada de manos permitió que Marcos Moneta apoyara su segundo try personal, sellando el 24-17 definitivo tras la conversión de Santiago Vera Feld.

Durante dicho lapso, Fiji se quedó con uno menos por la expulsión de Dranivotua por una contacto en el aire.

La próxima presentación de Los Pumas en el Seven de Hong Kong, correspondiente al inicio del Campeonato Mundial que consta de tres fechas, será a las 3:23 de la madrugada ante España, que más temprano había derrotado a Australia con un sólido 19-5.

Los Pumas se recuperaron de la dura derrota ante Sudáfrica

El camino a las semifinales no fue sencillo. El conjunto albiceleste llegaba golpeado tras una caída contundente ante Sudáfrica, donde fueron derrotados por un inapelable 38-0.

Aquella goleada, sumada a una expulsión temprana, había dejado al equipo en una situación crítica y puso en jaque su clasificación. Sin embargo, los conducidos por Santiago Gómez Cora hicieron borrón y cuenta nueva.

Por otra parte, el equipo femenino, que es conocido como “Las Yaguaretes”, cayó 19-17 ante Brasil, por lo que deberá enfrentarse con Sudáfrica por el undécimo puesto.