El gesto de Messi con un juvenil de River que le regaló su camiseta en su torneo en Miami

Messi se llevó una camiseta que le regaló un juvenil de River.

Esta semana empezó la Messi Cup en Miami y ya generó grandes repercusiones. El torneo juvenil enfrenta a varios equipos importantes del mundo, entre los que están incluidos River y Newell’s desde la Argentina. Este jueves se dio un intercambio particular entre Lionel Messi y un juvenil del Millonario.

Luego del triunfo 5-1 de River sobre el Inter de Milán, Messi se metió en la cancha para saludar a los futbolistas y uno de ellos le regaló una remera. El crack argentino la aceptó, abrazó al juvenil y se sacaron una foto para el recuerdo.

¡LEO SE LLEVÓ VARIAS CAMISETAS DE RIVER LUEGO DE LA GOLEADA DEL MILLO ANTE INTER POR LA MESSI CUP!



📺 La #MessiCup en #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kBvK3crCoK — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2025

Los juveniles de River en la Messi Cup

Tras una ronda de fotos, el capitán de la Selección Argentina se sentó en un banco junto con allegados, extendió la camiseta para mostrarla y la guardó. También se lo vio doblando otra casaca de River y este detalle no pasó desapercibido.

TARDE DE LUJO PARA LOS PIBES DE RIVER 🤩



✔️ La Sub 16 del Millonario goleó ¡5-1! a Inter de Milán bajo la mirada del Diez, quien además de sacarse fotos, se llevó una camiseta de la Banda como regalo.



➖ Debe esperar al resultado del encuentro entre Barcelona y Manchester City… pic.twitter.com/yLmYWwldud — El Gráfico (@elgraficoweb) December 11, 2025

Este gesto se viralizó y los fanáticos de River enloquecieron en las redes sociales. Entre los comentarios más repetidos se reflotó la teoría de una simpatía del crack argentino por el Millonario, a pesar de que reafirmó muchas veces que es hincha de Newell’s.

En tanto, el que corrió con suerte distinta fue Newell’s, que igualó 2-2 ante Atlético de Madrid y jugará frente a Inter por el sexto puesto.

El sábado se disputarán las semifinales entre River-Chelsea y Atlético de Madrid-Manchester City. La definición del certamen será el domingo, entre ambos ganadores.