Diego Martínez tras la victoria de Boca: de los elogios a Cavani a la crítica de Demichelis

El elenco de Diego Martínez volvió a la victoria después del clásico ante River con un triplete de Edinson Cavani. Luego del triunfo, el entrenador elogió al delantero, analizó el partido y además, opinó sobre los dichos de Martín Demichelis, técnico del Millo, tras el empate en el Monumental.

“Era un partido importante, de confirmación. La victoria de hoy es justa y merecida, clave por lo que venimos transitando. El equipo se impuso con mucha autoridad y sigue creciendo. La jerarquía de los jugadores te hace sentir que el techo de este equipo es muy alto. Queda mucho por crecer”, valoró Diego Martínez en conferencia de prensa.

"CREO QUE FUE UN BUEN PARTIDO, QUE EL EQUIPO TUVO MUCHA PERSONALIDAD…". Diego Martínez hizo referencia al partido ante River y valoró la importancia de ganarle a Belgrano "PARA CONFIRMAR LO HECHO".



Además, el técnico que respaldó a Cavani, autor de los tres goles, tuvo una mención especial: “Es un excelente futbolista y todo el equipo está contento. Ojalá que haya servido lo que hablamos. Es un futbolista con mucha jerarquía y se lo veía enfocado pese al momento”.

Luego, el entrenador de Boca Juniors fue consultado acerca de las palabras de Martín Demichelis, post empate en el Superclásico ante River Plate disputado en el Monumental. En ese entonces, el técnico del Millo lo atacó por los cambios.

“Martínez es un director técnico que aprecio y respeto, está en la búsqueda y no me metería en su análisis y planteo, pero yo si termino con siete defensores no estaría respetando la historia de River. Nosotros con el empate no estamos contentos”.

⚪️🔴 DEMICHELIS SOBRE EL PLANTEO DE BOCA EN EL FINAL

"Martínez es un entrenador al que respeto y aprecio. Seguramente le termine dando una identidad a su equipo, como lo hizo en Tigre y Huracán. Jamás me metería en su análisis, pero si yo, como entrenador de River, termino el…

Frente a la pregunta, Diego Martínez se alejó de la polémica y reveló que Demichelis le envió un mensaje: “Yo no lo comparto. Hubo un mensaje de manera privada, que si había sentido un ataque hacia mí, me pedía disculpas. Los equipos de Martín me generan buena sensaciones. Me quedo con lo que analizamos nosotros. Tratar de cada día ser más”.