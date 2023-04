Duelo picante en Rosario: técnicos expulsados, piñas entre jugadores y polémica

El partido entre Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito se vivió como si fuera un clásico y tuvo de todo. En un encuentro caliente, no faltaron las polémicas, los encontronazos entre jugadores y las expulsiones que fueron para los entrenadores.

Después de un primer tiempo con pierna fuerte pero sin mayores controversias, el complemento se llenó de discusiones y al árbitro, Ariel Penel, se le fue el partido de las manos.

En el arranque, el juez cobró penal para Central por una mano de Advíncula pero tuvo que cambiar la decisión tras revisar en el VAR. El brazo estaba pegado al cuerpo y antes le rebota en la pierna por lo que estaba claro que no era infracción.

Después, Miguel Ángel Russo terminó muy enojado con Penel porque no le dejó hacer dos cambios seguidos y utilizar la misma ventana. El juez lo echó y el DT se fue enfurecido.

El partido también se calentó adentro de la cancha y se dio una fuerte trifulca con muchos implicados. Entre empujones y agarrones, Walter Montoya y Luis Advíncula se lanzaron golpes entre ellos. El árbitro amonestó a ambos sin revisar en el VAR.

Penel hizo un gran esfuerzo para no expulsar a ningún futbolista y muchos jugaron al límite. Al que también echó fue a Jorge Almirón, que al igual que Russo, se marchó con bronca tras largas protestas.

Entre tantas demoras y la intención de Central de demorar todo lo posible con el resultado 2 a 1 a favor, se adicionaron 10 minutos. A los 54 llegó el empate de Jorge Figal y el local se quejó porque entendió que fue demasiado el tiempo extra.

"HASTA QUE NO EMPATEN, HASTA QUE NO GANEN NO SE TERMINA EL PARTIDO"



Alejo Veliz se refirió a la cantidad de minutos que se adiciónó tras el empate 2-2 de Rosario Central vs. Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/TbhHkME3hX