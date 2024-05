Dybala afuera de la Selección Argentina: qué dice el descargo del hermano de Paulo en redes sociales

La ausencia de Paulo Dybala de la lista de jugadores que competirán en la Copa América en Estados Unidos generó diversas reacciones, y una de las más destacadas fue la de su hermano Gustavo, quien expresó su descontento pero apoyó al volante a través de una historia en Instagram.

“Es imposible no estar triste, pero no olvides que solo no estás. La mami, el viejo de donde quiera que esté y tus hermanos estamos con vos”, escribió Gustavo. “Vamos cabeza, tu familia te ama siempre. Juerrrrrrzaaaaaa ybalaaaaa”.

La decisión de Lionel Scaloni de dejar afuera a Dybala se debe, en gran parte, a las constantes lesiones que afectaron al mediocampista ofensivo en la última temporada.

El cordobés sufrió seis lesiones y se perdió 16 partidos con la Roma, y según trascendió fue uno de los motivos principales del entrenador para no incluir al mediocampista en la prelista de la Copa América.

En el reciente triunfo de la Roma ante el Genoa por 1 a 0, Dybala fue suplente y entró al campo cuando faltaban 27 minutos, pero tuvo que ser sustituido nuevamente, sin que el club informara si fue por una lesión.

A pesar de estos contratiempos, Dybala logró disputar un total de 39 encuentros, anotó 16 goles y brindó 10 asistencias. Sin embargo, las reiteradas complicaciones físicas fueron un obstáculo constante en su carrera reciente, y esto parece haber pesado más en la decisión de Scaloni.

Dybala tiene una chance: figura en la prelista de 43 jugadores

El cordobés de 30 años ya había quedado fuera de una convocatoria en marzo pasado por una molestia en el aductor de su pierna derecha.

Aunque Dybala figura en la prelista de 43 jugadores entregada a la Conmebol, lo que técnicamente le permite tener una oportunidad de ser incluido en la lista definitiva que se confirmará el 12 de junio, las probabilidades de que sea convocado parecen escasas.

La Selección argentina comenzará su camino en la Copa América el 20 de junio ante Canadá, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.