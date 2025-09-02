SUSCRIBITE
Deportes

El importante anuncio que realizó Boca sobre la Bombonera

La dirigencia del Xeneize comunicó una importante noticia referida a su templo futbolístico. Mirá el video.

Redacción

Por Redacción

Boca anunció que se realizarán cambios en La Bombonera.

Boca anunció que se realizarán cambios en La Bombonera.

Boca tiene dos grandes sueños: en lo deportivo, lograr la séptima Copa Libertadores y en lo institucional, la ampliación de la Bombonera, su mítico estadio que le queda chico por la enorme convocatoria limitada hoy a un aforo de 57.000 personas aproximadamente.

Pero más allá de los diversos proyectos para concretar el anhelo edilicio de modernizar y hacer más grande a su templo sagrado, este martes se hizo a través de las redes sociales del club un importante anuncio.

El anuncio de Boca con los cambios en la Bombonera

Se publicó un video relacionado con la histórica puerta de Brandsen 805 y su evolución a medida que pasó el tiempo. Concluye con una exhibición de lo que será ese ingreso en el futuro y se expresa que «No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera. Cada obra construye el camino hacia el club que soñamos».

Después de la remodelación y según las imágenes, la icónica esquina sufrirá una sensible modificación, con un hall de entrada más espacioso y moderno, además de una pantalla gigante que estará por encima de la puenta de ingreso.

Mientras tanto continúa aguardánose el anuncio del proyecto que la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme tendría listo para encarar las obras de la Bombonera entre 2026 y 2027. 

En ese lapso, Boca jugaría como local en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.


Temas

Boca

Juan Román Riquelme

La Bombonera

Boca tiene dos grandes sueños: en lo deportivo, lograr la séptima Copa Libertadores y en lo institucional, la ampliación de la Bombonera, su mítico estadio que le queda chico por la enorme convocatoria limitada hoy a un aforo de 57.000 personas aproximadamente.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios