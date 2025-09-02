El importante anuncio que realizó Boca sobre la Bombonera

Boca tiene dos grandes sueños: en lo deportivo, lograr la séptima Copa Libertadores y en lo institucional, la ampliación de la Bombonera, su mítico estadio que le queda chico por la enorme convocatoria limitada hoy a un aforo de 57.000 personas aproximadamente.

Pero más allá de los diversos proyectos para concretar el anhelo edilicio de modernizar y hacer más grande a su templo sagrado, este martes se hizo a través de las redes sociales del club un importante anuncio.

El anuncio de Boca con los cambios en la Bombonera

Se publicó un video relacionado con la histórica puerta de Brandsen 805 y su evolución a medida que pasó el tiempo. Concluye con una exhibición de lo que será ese ingreso en el futuro y se expresa que «No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera. Cada obra construye el camino hacia el club que soñamos».

🇸🇪🏟️ Con un video oficial, Boca anunció que se vendrán cambios en La Bombonera.



¿Cómo quedará el estadio Xeneize?🤔 pic.twitter.com/JZTzwbhQDK — El Gráfico (@elgraficoweb) September 2, 2025

Después de la remodelación y según las imágenes, la icónica esquina sufrirá una sensible modificación, con un hall de entrada más espacioso y moderno, además de una pantalla gigante que estará por encima de la puenta de ingreso.

Mientras tanto continúa aguardánose el anuncio del proyecto que la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme tendría listo para encarar las obras de la Bombonera entre 2026 y 2027.

En ese lapso, Boca jugaría como local en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.