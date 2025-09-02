Alarma en Boca por la salud de Miguel Russo: el delicado problema que atraviesa el entrenador

Mientras Boca comienza su semana de entrenamientos, una noticia generó preocupación dentro del cuerpo técnico y está relacionada a la salud de Miguel Russo. El entrenador se sometió a nuevos estudios que revelaron un problema que atraviesa.

Luego de la batería de exámenes, se conoció que el DT del Xeneize padece una infección urinaria. Si bien la semana pasada ya se había sometido a otros estudios y se había descartado el problema, su imagen ante Aldosivi generó preocupación.

A Russo se lo vio visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. En ese momento se detectó el problema y se decidió que el entrenador permanezca en la clínica para recibir medicación por vía intravenosa. Esta decisión sería por unas horas y luego volvería a su domicilio.

La revelación de un exayudante de Miguel Russo sobre su salud

Luego del triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, Hugo Gottardi, exayudante de Russo, se mostró preocupado por el evidente cansancio del entrenador.

«Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste… Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien… Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes«, planteó Gottardi, quien ya le había advertido al DT que deje el cargo.

Lo cierto es que más allá de la preocupación al conocerse los resultados del estudio, Russo se encuentra bien y solamente es tratado por una infección urinaria, a la espera de ser liberado hoy mismo y poder regresar al trabajo.