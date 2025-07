El gigante de Brasil que tiene en la mira a un jugador de la Selección Argentina

De cara a la recta final de la Copa Libertadores, distintos clubes sudamericanos comenzaron a reforzarse y un gigante de Brasil quiere dar un golpe en la mesa al contratar a un jugador de la Selección Argentina.

Se trata de Flamengo, elenco brasileño que viene de participar en el Mundial de Clubes y está en negociaciones por delantero que fue convocado varias veces a la Albiceleste, Valentín Taty Castellanos.

Las conversaciones entre el Mengao y el atacante se encuentran avanzadas. Desde el conjunto brasileño aceleraron mientras esperan que se defina lo que ocurrirá con el delantero Pedro, quien tuvo un picante cruce entrenador Filipe Luis, ya que el DT afirmó que el comportamiento del nueve es «deplorable».

Taty tiene 26 años y en su última temporada con la Lazio disputó 40 partidos, convirtió 14 goles y brindó 8 asistencias. Desde Italia, avisaron que el delantero podría salir a cambio de 25 millones de euros.

El Flamengo tuvo un inicio de mercado contundente antes del Mundial de Clubes, cuando incorporó a Jorginho, desde el Arsenal. Luego de caer en octavos de final ante Bayern Múnich, en un partidazo que finalizó 4-2. Desde Brasil apuntan todos los cañones al certamen continental.

La respuesta de Pedro, tras la dura crítica de Filipe Luis: «Esperaba más respeto»

Luego de las fuertes declaraciones del entrenador del Flamengo, en las que planteó que el delantero Pedro no entrenaba como se debía. El goleador salió al cruce y se defendió.

“Una vez aclarado internamente, vengo a hablar públicamente con los hinchas del Flamengo, a quienes tengo el mayor respeto y gratitud, sobre los hechos ocurridos en los últimos días. Es innegable que me sentí desvalorizado y expuesto, después de que un ‘miembro’ del departamento de fútbol me pusiera en venta y me descartara para lo que resta de la temporada«, soltó el atacante contra los dirigentes.