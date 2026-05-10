Pilotti y Soto, muy Seguros con su juego en el torneo Aniversario del Golf Club de Roca

Jorge Pilotti y Gastón Soto se quedaron con la victoria en las divisiones principales del torneo Aniversario Rivadavia Seguros-Luis Arceo Trailers, que cumplió con su edición N° 37 en el Golf Club General Roca. La actividad, en la modalidad por golpes, se repartió en cuatro categorías y tuvo una gran convocatoria de aficionados locales.

En la principal, de 0 a 16 de handicap, Pilotti recorrió los 18 hoyos con 68 impactos y no tuvo problemas para dejar en el camino a Gastón Huismann, quien entregó una tarjeta de 74. También fue cómoda la diferencia de Soto, que superó por cinco golpes a Leandro Crea (65-70), en 16.1 a 25.

Las más pareja de las divisiones fue la de más alto handicap (25.1 a 54), donde Mariano Tappatá finalizó con 64 impactos, contra los 68 de Esteban Rial. El cuadro de vencedores se completó con Marta Britez, quien terminó con 87 golpes en única de damas.

Como es habitual en los torneos destacados de la temporada, se entregaron premios especiales y en este caso fueron para Gustavo Sánchez (approach) y Carlos San Román (best drive). El mejor gross, con 75 golpes, fue de Gerardo Aubone. De esta manera, pasó otro clásico de la temporada en el club roquense, que llega a la mitad del año con mucha acción y varias novedades para el segundo semestre.