El ídolo de Boca que se candidateó para asumir en el Consejo de Fútbol: «Me encantaría»

Boca atraviesa un delicado presente en el Torneo Clausura. Hasta el momento, no logró ganar desde la llegada de Miguel Russo y Juan Román Riquelme habría tomado la determinación de disolver el Consejo de Fútbol. Ahora, un ídolo del Xeneize se candidateó para asumir como mánager.

Riquelme no consiguió los resultados esperados este año y si bien no es el único responsable, quedó en evidencia que necesita cambios para revertir la situación. En este contexto, surgió el rumor de que haría modificaciones en la estructura del fútbol, pero hasta el momento no se conocieron mayores detalles.

Ahora, Alberto Márcico dialogó en Radio Continental y opinó sobre la chance de integrar el Consejo de Fútbol del Xeneize. “No me llamó nadie. Me encantaría, es un desafío enorme”, planteó el Beto.

Pese a haber criticado en su momento al presidente de la institución, Márcico no rechaza la chance de volver, y dejó en claro: “Nunca le dije que no a Boca”.

Miguel Russo pasó la escoba en el plantel: los jugadores que borró en Boca

Ante un delicado contexto futbolístico, Miguel Russo tomó algunas determinaciones en el plantel de cara a los próximos partidos. El entrenador decidió marginar a tres jugadores y podrían sumarse más en los próximos días.

Según se conoció, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema fueron apartados del plantel profesional. El más complicado de los tres es el exjugador de la Selección Argentina, quien tuvo un fuerte intercambio con Russo y sus colaboradores y abandonó el predio sin entrenarse.

Además, como consecuencia de esta situación no estará citado para las prácticas de doble turno que están programadas para viernes y sábado.