El inédito castigo para Lionel Messi en la MLS: «Existe un enorme problema»

Luego de no haber participado en la doble fecha de Eliminatorias, Lionel Messi volvió a decir presente en el triunfo ante Philadelphia, en el que convirtió uno de los tantos. Aunque en las últimas horas, el argentino recibió un revés de cara a los próximos encuentros en la MLS.

La llegada de Lionel a Inter Miami marcó una revolución en Estados Unidos, por lo que la Pulga tuvo que reforzar su seguridad. En este contexto, el argentino está acompañado por sus guardaespaldas cada vez que se presenta en algún partido o evento. Aunque desde la MLS le bajaron el pulgar.

La medida que afecta a Lionel Messi en la MLS

«Ya no me permiten estar en el campo«, confirmó Yassine Cheuko, guardaespaldas personal de Messi, mediante un video. En ese sentido, el exmilitar presentó un descargo: «Yo estuve en Europa trabajando siete años para la Ligue One y la Champions League, solamente seis personas se metieron al campo. Llegué a USA, en 20 meses que estoy aquí, se han metido 16 personas«.

Yassine Cheuko junto a Lionel Messi.

«Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo… Amo la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar. Yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa», concluyó Cheuko. Pese a sus planteos, dejó en claro que «entiendo la decisión«.

De esta manera, el guardaespaldas de la Pulga ya no podrá estar dentro del campo de juego en los partidos que dispute Inter Miami, tanto en la MLS como en la Concachampions.