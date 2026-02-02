El Mundialito Femenino tiene fecha para su presentación oficial en Roca

La quinta edición del Mundialito Femenino de fútbol tendrá su presentación oficial el próximo viernes en el auditorio del Diario Río Negro en General Roca.

Desde las 14 horas, el acto incluirá el sorteo de las zonas y el modo de disputa para el certamen que se llevará a cabo del 14 al 17 de febrero.

El evento tendrá transmisión en vivo por streaming en las redes sociales de Río Negro e incluirá una rueda de prensa con la presencia de autoridades.

Según se informó la competencia se disputará en el estadio Luis Maiolino, Complejo Deportivo Naranja y en el estadio Municipal, ubicado en calle Maipú de General Roca. Las categorías que estarán participando serán: Sub-8, Sub-10; Sub 12; Sub-14 (Central) y Sub-16.

Además de equipos de toda la región, confirmaron su participación clubes de renombre a nivel nacional como Godoy Cruz de Mendoza y la CAI de Comodoro Rivadavia.

El objetivo de la organización es que el certamen crezca cada año y se asemeje a la convocatoria que tiene el formato masculino que ayer culminó con su 38° edición.