Mundialito 2026: todos los campeones de la 38° edición

Este domingo terminó la 38° edición del Mundialito. Con una jornada llena de emoción y un Luis Maiolino repleto, se dio por terminado un nuevo año del tradicional torneo juvenil del Alto Valle. A lo largo de 13 días se disputaron 780 partidos en 10 subsedes a lo largo de la provincia de Río Negro, que albergaron a más de 4000 chicos de las diferentes 9 categorías participantes de esta edición.

Argentinos Juniors fue el gran campeón de este 2026. El Bicho fue el justo ganador de la categoría 2013, la central de esta edición. Su camino empezó en la subsede de Allen, donde fue el líder con comodidad de la zona 8. Luego, ganó con holgura los 16avos y cuartos, para llegar al Luis Maiolino. En semis, victoria 3-0 sobre La Amistad y en la final fue 1-0 ante Estudiantes para quedarse con el título.

El primer campeón de esta edición fue Sportsman de Choele Choel. El Rojo de Valle Medio gritó campeón el pasado jueves en la categoría 2011, la más grande en este 2026. En la gran final, derrotó a Deportivo Huergo por 2-0 y completó una campaña perfecta: 8 ganados en la misma cantidad de partidos jugados con solo 3 goles en contra en todo el torneo. El podio de la categoría lo completó Cultural de Viedma.

El mejor equipo de la 2012 se definió el viernes, entre Sol de Mayo de Viedma y Deportivo Huergo. El equipo de la capital rionegrina marcó la diferencia y ganó 1-0 para quedarse con la gloria. En el camino, fue anfitrión y líder en la zona 1, donde solo perdió un encuentro. En los cruce mata-mata, sacó con gran autoridad a Deportivo Roca para depositarse en la final y lograr el título.

La categoría 2014 definió a su campeón el sábado. Defensores de Viedma derrotó por penales (2-1) en el encuentro definitorio a Unión de Allen Azul, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario. El Defe tuvo un rendimiento perfecto en fase de grupos (6 victorias) y los dos cruces de eliminación directa los pasó desde los 12 pasos, para quedarse con el título. Tercero quedó CECAP Rojo.

La 2015 tuvo un claro triunfador: Lanús se coronó campeón luego de derrotar a Deportivo Huergo Verde por 2-0. Con este triunfo, consiguió el título con 8 victorias consecutivas y el gran número de 44 goles a favor. Escuela Líbero de Cervantes ocupó el tercer lugar de la categoría.

En la categoría 2016, Argentinos Juniors sumó su segundo título en esta edición. El Bicho pasó por arriba a Defensores de Viedma: en la gran final le ganó 7-0. El equipo de La Paternal logró la coronación con un increíble registro: ganó todos sus partidos (8), no recibió goles en todo el certamen y convirtió la gran suma de 48 goles.

La categoría 2017 tuvo como campeón a CECAP, que se impuso 3-1 sobre Defensores de Viedma en la definición. En la primera ronda, terminó líder de la zona 4. Luego, pasó dos instancias por penales (octavos y cuartos), para lograr el bicampeonato en esta división.

En la 2018, Deportivo Roca Azul se quedó con el título. El anfitrión del torneo enfrentó a Talleres de San Antonio en el partido definitorio. Luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, el Naranja se impuso 4-3 en los penales para el delirio del Luis Maiolino. Fue el único campeón en no ganar su grupo (terminó 2°).

Los más chicos conocieron el campeón el viernes. La categoría 2019-2020 tuvo un formato diferente: los 8 equipos participantes se enfrentaron todos contra todos y Escuela Nápoles de General Roca gritó campeón: consiguió 19 puntos en siete partidos jugados.