Duro golpe para Demichelis: Monterrey quedó eliminado de la Concachampios y los hinchas explotaron

Vancouver Whitecaps eliminó a Monterrey, equipo de Martín Demichelis, en la Copa de Campeones de la Concacaf. Tras la derrota, por el gol de visitante, los hinchas explotaron contra el DT y en conferencia de prensa aseguró que su continuidad está en manos de la dirigencia. Según detallaron medios de México, su vínculo pende de un hilo.

El entrenador no puede hacer funcionar la maquinaria tampoco en el torneo local y el pobre empate 2-2 en casa lo dejó afuera de la competencia y respecto a su ciclo en el elenco mexicano, en conferencia de prensa aseguró que «no decide su continuidad». «Está en manos de la directiva. A pesar de la eliminación, sigo siendo feliz en el Monterrey», sostuvo.

Tras el empate (1-1) en la ida, que se jugó en Canadá, los mexicanos no pudieron prevalecer como locales y se despidieron del certamen debido a que su rival hizo más goles como visitante. En este sentido, Demichelis fue autocrítico y señaló que no estuvieron a la altura de las circunstancias en ninguno de los partidos de la serie. Hoy nos fuimos adelante temprano, pero no pudimos hacer un segundo gol ni asfixiar al rival. Me hago responsable de la situación que atraviesa el equipo».

«Si cada uno dio el máximo, eso se sabrá», disparó en tono de crítica hacia sus futbolistas. «Les di la oportunidad a todos los jugadores de sacar esta fase. Los que no venían jugando lo hicieron en Vancouver y no pudieron ganar. Y hoy jugaron los que normalmente venían jugando más y tampoco pudieron», señaló.

En el torneo Clausura, Rayados ocupa el noveno puesto, muy lejos de las expectativas generadas. Tras la desazón en la Concachampions los hinchas apuntaron al DT. «Entiendo la frustración de los hinchas, pero hoy pasaron una línea y me faltaron al respeto. Me insultaron y lanzaron cosas, es difícil de manejar. A pesar de ello, les tengo respeto», concluyó.

Demichelis registra 14 victorias, 11 empates y 8 derrotas al frente del equipo, pero se lo critica mucho por haber perdido una final nacional ante América y ahora por la temprana eliminación en el torneo continental.