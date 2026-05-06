Así se juega la octava fecha del Federal A: Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo van el domingo
Cipolletti y Sol de Mayo serán locales mientras que Deportivo Rincón jugará de visitante. Los tres van el domingo en la octava fecha del Federal A.
La fecha 8 del Federal A se disputará este fin de semana y tendrá a los tres equipos regionales en cancha el domingo en horarios similares.
Por la Zona 3, Cipolletti recibirá a Juventud Unida de San Luis en La Visera de Cemento. Será desde las 15:30 con el arbitraje del pampeano Franco Morón.
El Albinegro viene de perder en su visita a Argentino de Monte Maíz pero igual sigue puntero del grupo. Este será su último partido de la primera rueda ya que la próxima jornada tendrá libre y después ya arrancará la segunda contra Atenas como local.
Para este encuentro, Cipo espera poder contar nuevamente con Nicolás Trejo, desgarrado contra Rincón. Si vuelve, es probable que salga Juan Cruz Huichulef y Yago Piro vuelva a la zaga.
También por la Zona 3, Deportivo Rincón visitará a Huracán Las Heras en Mendoza desde las 16 con el puntano José Díaz como juez principal.
El León volvió al triunfo contra San Martín de Mendoza el último domingo luego de dos derrotas. Ahora buscará otra victoria para volver a la zona de clasificación.
Por la Zona 4, Sol de Mayo recibe a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi en Viedma a partir de las 15 con el arbitraje del puntano Leandro Hartfiel.
El Albiceleste viene de empatar sin goles en su visita a Kimberley en Mar del Plata y sigue dentro del Top 4 en la zona de clasificación.
La programación de las Zonas 3 y 4 del Federal A
Domingo 10/05
Zona 3
HURACAN L. H. MENDOZA DEP RINCON NEUQUEN 10/05/2026 16:00 DIAZ * JOSÉ MANUEL VILLA MERCEDES OJEDA * FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES AGUERO * EXEQUIEL AUGUSTO CATAMARCA CHAVEZ * DENIS EMANUEL VILLA MERCEDES
AT. C. SAN MARTIN MENDOZA F.A.DEP. MENDOZA 10/05/2026 16:00 MARCOS * FERNANDO OMAR BAHÍA BLANCA VIALE * MARIANO SEBASTIAN CÓRDOBA ZONCO * FELIPE CNEL DORREGO GOMEZ * SIREROL MAURO SAN JUAN
ATENAS RÍO CUARTO ARGENTINO PASCANAS 10/05/2026 15:30 ETEM * JORGE DAVID MENDOZA ARAYA QUINTERO* IVAN ADRIEL MENDOZA LEGUIZAMON * DEBORA SAN VICENTE BA FERNANDEZ ZAPATA * MATIAS ARIEL MENDOZA
CIPOLLETTI CIPOLLETTI J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS 10/05/2026 15:30 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO SCHIEL * MALVINA LUJAN SANTA ROSA MORENO * RODRIGO VIEDMA ALVAREZ * DIEGO MAXIMILIANO TRES ARROYOS
Zona 4
SOL DE MAYO VIEDMA CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA 10/05/2026 15:00 HARTFIEL * LEANDRO FEDERICO VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO SAN LUIS NOGUERA* MATIAS EDGARDO SAN LUIS CARRO * LAUTARO EZEQUIEL TRELEW
GUILLERMO BROWN TRELEW VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 10/05/2026 15:00 SOSA ABRILE * LEANDRO ANDRES PASCANAS SERALE * EMANUEL JOSE CÓRDOBA PEREZ * DALMA CÓRDOBA GATICA * LEANDRO NEUQUEN
ALVARADO MAR DEL PLATA SANTAMARINA TANDIL 10/05/2026 15:00 REKERS * FERNANDO JESUS CÓRDOBA SUAREZ * LEONEL MATIAS SAN ANTONIO DE ARECO PASQUETIN * THOMAS JUNÍN DESTEFANO * PATRICIO JESUS SALADILLO
OLIMPO BAHÍA BLANCA GERMINAL TRELEW 10/05/2026 15:30 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL CID * ALEJO PERGAMINO MORENO * NICOLÁS DARIO OLAVARRÍA
