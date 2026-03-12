En el debut del Chacho Coudet, River le ganó a Huracán en un partido con polémicas

Montiel metió el penal que le dio la victoria a River ante Huracán. (Foto: Emmanuel Fernández - Clarín Fotos)

En un partido que tuvo de todo, River le ganó 2 a 1 a Huracán en el debut de Eduardo Coudet como entrenador. El encuentro tuvo tres penales y varias polémicas.

El Millonario se puso al frente con un gol de cabeza de Sebastián Driussi pero Jordy Caicedo lo empató de penal antes del descanso después de un agarrón de Lucas Martínez Quarta que dejó dudas.

Ya en el complemento, Fabio Pereyra le cometió falta a Ian Subiabre en el área y Juanfer Quintero entró para patear. Hernán Galíndez le adivinó el palo al colombiano y tapó el remate.

River tuvo revancha porque en un tiro libre de Quintero, hubo mano en la barrera y otro penal. Esta vez pateó Gonzalo Montiel y convirtió para el 2 a 1 final.

Mientras el árbitro Nicolás Ramírez revisaba la mano, Facundo Colidio tuvo un encontronazo con Lucas Carrizo y el juez los expulsó a los dos.

En su debut, Coudet se mostró enérgico y dio indicaciones durante todo el partido. Mandó al equipo al frente durante el 1-1 y se resguardó con cinco defensores en el cierre.

El Chacho tendrá su debut como local el próximo domingo a las 19:15 contra Sarmiento de Junín. Con este triunfo ante el Globo, quedó 5° dentro de la zona de clasificación en su grupo.