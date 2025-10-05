SUSCRIBITE
En vivo: Boca golea a Newell’s en la Bombonera y trepa a la cima de su grupo

Boca vence 3 a 0 a Newell's en La Bombonera con dos goles de Milton Giménez y uno de Ayrton Costa para quedar puntero de su grupo por diferencia de gol.

Redacción

Por Redacción

Boca le gana a Newell's con dos goles de Milton Giménez. (Foto: Fotobaires)

Boca le gana 3 a 0 a Newell’s en La Bombonera en la fecha 11 del torneo clausura con dos goles de Milton Giménez y uno de Ayrton Costa y se trepa a lo más alto de su grupo.

A los 6 minutos, Juan Barinaga mandó un centro preciso de zurda y Milton Giménez convirtió el 1 a 0 de cabeza. El partido se juega bajo una intensa lluvia.

El Xeneize mantuvo el dominio ante un rival sin reacción y a los 24′ metió el segundo. Miguel Merentiel pateó al palo y le quedó el rebote a Giménez que definió con un toque de zurda para el 2 a 0.

Boca no aflojó y rápidamente llegó al tercero. El arquero Juan Espínola le tapó un remate a Alan Velasco y el rebote a Giménez pero le quedó a Ayrton Costa que la empujó de cabeza para el 3 a 0.

Si el Xeneize le gana a la Lepra quedará en la cima de la Zona A con 17 puntos junto a Unión, Barracas Central y Estudiantes. Será el líder ya que los superaría por diferencia de gol.

Otra vez con Claudio Úbeda en el rol de entrenador principal, Boca repite el equipo que viene de perder con Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Carlos Palacios y Edinson Cavani no se recuperaron de sus lesiones y siguen en el equipo Alan Velasco y Milton Giménez. Leandro Paredes el capitán del equipo.

En Newell’s, el Ogro Fabbiani apostó por una línea de cinco. Fabián Noguera se metió en la zaga y salió Darío Benedetto que está en el banco de suplentes.


