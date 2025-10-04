El Millonario regresa a Rosario para enfrentar al Canalla. El equipo de Gallardo viene envalentonado luego del triunfo vs Racing y Central

River visita a Rosario Central en un partido que promete muchas emociones: formaciones, hora y TV

Rosario Central recibe a River este domingo por la 11° fecha del torneo Clausura del futbol argentino. En un partido que promete muchas emociones, se enfrentan los dos mejores equipos de la tabla anual en el Gigante de Arroyito.

Será un encuentro que contará con la participación de cuatro futbolistas campeones del mundo (Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Franco Armani y Ángel Di María) que se reencontrarán en Rosario.

River llega con buenas sensaciones tras el triunfo frente a Racing

El Millonario llega al duelo frente a Central tras eliminar a Racing y clasificar a las semifinales de la Copa Argentina. Luego de cuatro derrotas consecutivas, River le ganó con autoridad a la Academia por 1-0 con gol de Maxi Salas.

Con respecto al equipo, Gallardo no plantea rotaciones a pesar de la triple competencia. Con la baja confirmada de Maxi Salas por su expulsión frente a Riestra, su reemplazante sería Miguel Borja. Para este partido tampoco estará disponible Enzo Pérez, que está descartado por lesión.

River necesita volver al triunfo en el torneo local. El equipo de Nuñez viene de dos derrotas consecutivas (Atlético Tucumán y Riestra) y se encuentra en la 3° posición de la Zona B con 18 puntos. Por el momento, se está clasificando a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual, ya que se encuentra en la 2° colocación con 49 unidades.

Central busca mantenerse arriba en la tabla anual

Rosario Central atraviesa un muy buen presente, ya que viene de golear a domicilio a Gimnasia por 3-0. El equipo dirigido por Ariel Holan se ubica en la 6° posición de la zona B con 15 puntos y debe completar el segundo tiempo de su partido pendiente frente a Sarmiento.

El buen año del canalla se demuestra en la tabla anual, donde está en la 1° colocación con 50 unidades. El encuentro frente a River adquiere una gran importancia, ya que el Millonario se ubica solo un punto por debajo del equipo rosarino en la tabla acumulada.

Formaciones, hora y TV

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 21:15

TV: ESPN Premium