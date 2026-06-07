En vivo: Cipolletti le gana a Huracán Las Heras en La Visera de Cemento por el Federal A

Por la fecha 12 del Federal A, Cipolletti le gana 2 a 0 a Huracán Las Heras en La Visera de Cemento con un goles de Federico Acevedo y Nicolás Peralta. El Albinegro tiene la intención de seguir entre los primeros de la tabla y en la zona de clasificación de su grupo.

En un primer tiempo parejo, a Cipo le llevó un rato poder acomodarse. Los primeros 15′ fueron favorables al visitante que pudo inquietar a Facundo Crespo. El arquero le sacó un buen zurdazo a Ignacio González en la primera clara de la tarde.

De a poco, el Albinegro empezó a ganar metros en la cancha y se fue acercando al arco rival. A los 27′, reclamó penal por una clara mano de Lucas Algozino pero el árbitro, Fernando Rekers, no cobró nada.

El defensor tenía el brazo extendido y la pelota le pegó ahí en un cabezazo de Gonzalo Lucero que entró por el segundo palo.

Cipo insistió y estuvo cerca con un cabezazo de Juan Cruz Huichulef que salvó Adrián Giordano en la línea tras una mala salida del arquero, Franco Agüero.

En la jugada siguiente, a los 42 minutos, el que cabeceó fue Acevedo y esta vez terminó en gol. El delantero la colocó en el segundo palo en su quinto tanto en el campeonato.

En el arranque del complemento, Huracán Las Heras se quedó con 10 por la expulsión de Giordano que le pegó una patada en la cabeza a Andrés Almirón en su intento por despejar.

Con uno más, Cipo fue a buscar el segundo y lo logró a los 19′. Franco Agüero, que venía de taparle un mano a mano a Acevedo, le atajó un cabezazo abajo a Manchafico y en el rebote la empujó Nicolás Peralta para el 2 a 0.

Cipo está tercero en la zona 3 pero el grupo es muy parejo. Se ubica a dos del puntero y a cuatro del último. Ganó el anterior como local ante el líder Atenas pero viene de caer con San Martín en Mendoza.

Sin Nicolás Trejo, expulsado, Yago Piro jugará como lateral derecho. Víctor Manchafico volvió al equipo después de cumplir dos fechas por la roja ante Juventud Unida.

Los once del Albinegro son: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.