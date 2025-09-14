En vivo: Cipolletti recibe a Olimpo en La Visera de Cemento por el Federal A

Cipolletti se mide con Olimpo en La Visera de Cemento desde las 15 en el último partido de la segunda fase del Federal A. Sin chances de meterse en los cuartos de final por el primer ascenso, el Albinegro buscará aprovechar la chance de clasificar a la Copa Argentina, aunque no depende de sí mismo.

Cipo ya no puede quedar cuarto por lo que seguirá el torneo en los playoffs por el segundo ascenso donde se suman los equipos que avanzan de la Fase Reválida.

Todavía tiene una posibilidad para trepar al quinto puesto y clasificar a la Copa Argentina 2026. Para eso, necesita ganar, que Atenas pierda con Argentino de Monte Maíz y que Costa Brava no le gane a Deportivo Rincón.

En ese caso, definirá por diferencia de gol. Respecto a Atenas, le serviría que pierda por más de un gol o, en su defecto, vencer por más de uno a Olimpo.

Para este partido, el Chango Cravero metió tres cambios respecto al equipo que viene de empatar 0 a 0 con Atenas en Río Cuarto. Salieron Nehuén García, Andrés Almirón y Leandro Vella. Ingresaron en su lugar Gustavo Mbombaj, Lucas Mellado y Ricardo Dichiara.

Por lo tanto, Cipolletti forma con: Facundo Crespo; Yago Piro, Jeremías Langa, Yair Marín, Gustavo Mbombaj; Matías Páez, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Ricardo Dichiara.