River vs. Huracán por el torneo Clausura, ¿Ponzio repite equipo?: formaciones, hora y TV

Lucas Martínez Quarta y Jordy Caicedo serán titulares en River y Huracán, respectivamente, este sábado en el Monumental. (Foto: Archivo - FOTOBAIRES)

River recibirá a Huracán este sábado desde las 19 en el estadio Monumental por la 10° fecha del torneo Clausura. El árbitro será Facundo Tello y la transmisión televisiva irá por ESPN Premium.

El Millonario llega en alza. Desde la asunción de Leonardo Ponzio como entrenador interino, el club de Núñez ganó los tres partidos que disputó: ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Este último, el sábado pasado, terminó en victoria por 2-1 gracias a un gol agónico de Thiago Almada.

Ponzio y un once que empieza a salir de memoria

La particularidad es que el director técnico dispuso la misma formación en los tres encuentros y este sábado lo haría por cuarta vez ante el Globo. La última vez que River repitió el once inicial en cuatro partidos consecutivos fue en 2016, cuando Marcelo Gallardo era el director técnico y Ponzio, jugador.

De esta manera, Santiago Beltrán, a quien el club busca renovarle su contrato que vence en diciembre de 2027, volverá a estar bajo los tres palos. La defensa estará conformada por Gonzalo Montiel como lateral derecho, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi en la zaga central y Marcos Acuña por el sector izquierdo.

El mediocampista central será Fausto Vera, quien mejoró su rendimiento desde la llegada de Ponzio y se siente más cómodo en esa posición. A sus costados estarán Tobías Andrada, quien pidió el cambio el sábado en Tucumán por una paralítica, pero entrenó toda la semana con normalidad, y Tomás Galván.

El enganche será Thiago Almada y, por último, el binomio ofensivo lo compondrán Sebastián Driussi y Ángel Correa.

Con los últimos tres triunfos, River escaló a la 7° posición del grupo B, con 13 puntos, y está en puestos de playoffs. Además, en la tabla anual marcha 6°, con 42 unidades, por lo que un triunfo sería muy valioso para ambas tablas.

El Globo buscará seguir por la senda de la victoria

Por su parte, Huracán viene de ganarle 2-1 a Racing en el Ducó y dejó atrás una racha de cuatro partidos sin ganar en el Clausura. El Globo va 9° y no está en puestos de playoffs, pero cuenta con los mismos puntos que River, además de Atlético Tucumán y Belgrano.

Para este duelo fundamental, el entrenador Diego Martínez mantendría la base del equipo que viene de derrotar a la Academia en Parque Patricios. El único cambio podría darse en la mitad de la cancha, donde Leonardo «Colo» Gil tiene chances de meterse en el lugar de Juan Bisanz.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Rodrigo Fernández Cedrés; Oscar Cortés, Juan Bisanz o Leonardo Gil, Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 19:00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Monumental.