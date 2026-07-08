La programación del Federal A y las chances de Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo

El Federal A está en plena etapa de definiciones y solo quedan dos fechas para completar la fase inicial que definirá los que pasan a la zona campeonato y los que deberán disputar la reválida.

Los cuatro mejores de cada grupo (y el mejor quinto de las zonas de 9 equipos) clasifican a la fase campeonato que, a su vez, da boletos para los cuartos de final por el primer ascenso. También define los que juegan la próxima Copa Argentina.

En cambio, la Reválida da chance para un segundo ascenso y resuelve los descensos, en una tabla general que tiene en cuenta las dos rondas.

Hoy se conoció la programación para la anteúltima jornada que se disputará este fin de semana y, sin dudas, será determinante. Cipolletti está primero pero se le escapó la clasificación de las manos en el empate 2 a 2 con Argentino de Monte Maíz, el domingo pasado en La Visera. Deportivo Rincón y Sol de Mayo perdieron y se achicaron sus chances aunque todavía no están condenados.

El Albinegro visitará a Juventud Unida de San Luis el sábado a las 15 horas con el arbitraje del santafesino Lucas Cavallero. Si gana, sellará matemáticamente la clasificación a la zona campeonato. Si empata no quedará mal parado pero deberá esperar y si pierde corre más riesgos.

Lo que podría perjudicar a Cipo es que tiene libre en la última fecha, por lo que termina esta fase con el encuentro del sábado. De no ganar, dependerá de otros resultados. En un grupo muy parejo en el que todos se han sacado puntos entre sí, parece difícil que se le escape.

El que se complicó es Rincón, luego de sufrir su tercera derrota seguida ante San Martín en Mendoza y la cuarta en cinco partidos. Esta mala racha lo dejó último pero aún tiene posibilidades. De por sí está obligado a ganarle a Huracán Las Heras como local el domingo desde las 15:30 con el cordobés César Ceballo de juez. Si suma de a tres, podrá llegar con chances a la última fecha.

En la zona 4, Sol de Mayo viene de perder como local ante Kimberley y ahora visitará el domingo a las 15 a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi que está último en una campaña muy floja. El árbitro será el olavarriense Valentín Pompei.

Foto: Pablo Leguizamon

El Albiceleste está 6°, a dos de Villa Mitre que entra justo en el Top 4 y al que recibirá en el cierre de esta fase. Ganar los dos lo pone casi adentro pero cualquier fallo lo deja prácticamente afuera.