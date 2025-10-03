EN VIVO
En vivo: Cipolletti ya visita a Kimberley en Mar del Plata por el Federal A
El Albinegro ya juega el partido de ida contra Kimberley en Mar del Plata en el arranque de los playoffs por el segundo ascenso.
En el comienzo de los playoffs por el segundo ascenso del Federal A, Cipolletti ya visita a Kimberley en Mar del Plata en el duelo de ida.
El Albinegro tiene ventaja deportiva en esta serie. Por esa razón, si el global termina empatado avanzará a la próxima ronda. La vuelta se jugará el sábado 11 de octubre en La Visera de Cemento.
Cipolletti forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa, Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi.
Kimberley salió con: Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Ricardo Rojas, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Leonardo Verón, Santiago Vázquez, Mauricio Miori, Rodrigo Ríos; Ever Ullúa y Santiago Castillo. El DT es Pablo Mignini.
