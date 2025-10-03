SUSCRIBITE
En vivo: Cipolletti ya visita a Kimberley en Mar del Plata por el Federal A

El Albinegro ya juega el partido de ida contra Kimberley en Mar del Plata en el arranque de los playoffs por el segundo ascenso.

Redacción

Por Redacción

Cipolletti ya se enfrenta a Kimberley en Mar del Plata. (Foto: Matías Subat)

En el comienzo de los playoffs por el segundo ascenso del Federal A, Cipolletti ya visita a Kimberley en Mar del Plata en el duelo de ida.

El Albinegro tiene ventaja deportiva en esta serie. Por esa razón, si el global termina empatado avanzará a la próxima ronda. La vuelta se jugará el sábado 11 de octubre en La Visera de Cemento.

Cipolletti forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa, Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero; Cristian Ibarra y Nicolás Parodi.

Kimberley salió con: Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Ricardo Rojas, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Leonardo Verón, Santiago Vázquez, Mauricio Miori, Rodrigo Ríos; Ever Ullúa y Santiago Castillo. El DT es Pablo Mignini.


Temas

Cipolletti

Club Cipolletti

Federal A

Kimberley

