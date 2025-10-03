Los convocados de la Selección Argentina para los amistosos de octubre: tres sorpresas y regresos esperados
La selección Argentina jugará dos amistosos en la fecha FIFA de octubre. El primer partido será el 10 frente a Venezuela y el segundo encuentro será el 13 contra Puerto Rico.
Por este motivo, Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para la gira que tendrá lugar en Estados Unidos. El DT de la albiceleste sorprendió con varias citaciones inesperadas de jugadores del futbol sudamericano.
La primera gran sorpresa de la nómina es Facundo Cambeses. El arquero de 28 años, que atraviesa un gran presente en Racing, le sacó el puesto a Gabriel Arias y se afianzó bajo los tres palos de la Academia.
Otro bombazo de la lista es Lautaro Rivero. El defensor de River llegó hace tan solo 3 meses al Millonario, y a base de grandes actuaciones, se ganó la titularidad como segundo marcador central, por sobre Martínez Quarta y Paulo Díaz.
La última sorpresa fue la convocatoria de Aníbal Moreno, mediocampista del Palmeiras. El ex Racing es el dueño de la mitad de la cancha del «Verdao«, que pelea por obtener la Copa Libertadores. Además, Scaloni volvió a citar a José López, afianzándolo como una posible opción de centrodelantero, donde tiene una dura competencia con Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Dos regresos esperados para los amistosos de octubre
La lista de convocados de Lionel Scaloni para los amistosos de octubre confirmó el regreso a la Selección de dos futbolistas que no habían estado presente en la última lista.
Uno de ellos es Enzo Fernández, que se perdió el cierre de las Eliminatorias por la suspensión que debía cumplir. El otro es Marcos Senesi: el defensor del Bournemouth regresa a la Selección Argentina luego de un largo tiempo. El único partido oficial que jugó fue en junio de 2022.
La lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos de octubre
Arqueros:
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Walter Benítez
- Facundo Cambeses
Defensores:
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Leonardo Balerdi
- Nicolás Otamendi
- Marcos Senesi
- Lautaro Rivero
- Marcos Acuña
- Nicolás Tagliafico
Mediocampistas:
- Leandro Paredes
- Aníbal Moreno
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Nicolás Paz
- Giovani Lo Celso
- Alexis Mac Allister
Delanteros:
- Thiago Almada
- Giuliano Simeone
- Nicolás González
- Franco Mastantuono
- Lionel Messi
- José Manuel López
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
