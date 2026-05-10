Revelan quién es el paciente cero del crucero con hantavirus que zarpó de Ushuaia: tiene 70 años y es de Países Bajos

El misterio sobre el origen del brote letal en el MV Hondius parece haberse resuelto, y la pista conduce directamente al sur argentino. La investigación epidemiológica confirmó que el «paciente cero» fue Leo Schilperoord, un prestigioso biólogo y ornitólogo neerlandés de 70 años, quien murió en alta mar tras contraer la enfermedad durante una escala técnica en la Patagonia.

La hipótesis de los expertos sanitarios es tan precisa como inquietante: Schilperoord se habría contagiado con la variante Andes del virus mientras realizaba avistaje de aves en el basural municipal de Ushuaia. Este sitio es un punto frecuente para especialistas que buscan fotografiar especies carroñeras, pero también es un hábitat de riesgo por la presencia de roedores.

Cronología de una tragedia en el Atlántico Sur

Lo que comenzó como un viaje soñado de cinco meses por Sudamérica para el biólogo y su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, se transformó en una cadena de contagios y muertes que hoy moviliza a la OMS:

6 de abril: el biólogo manifiesta los primeros síntomas (fiebre alta y cuadros gastrointestinales) mientras el buque navegaba hacia Cabo Verde.

el biólogo manifiesta los primeros síntomas (fiebre alta y cuadros gastrointestinales) mientras el buque navegaba hacia Cabo Verde. 11 de abril: Schilperoord fallece a bordo pese a los intentos de estabilizarlo.

Schilperoord fallece a bordo pese a los intentos de estabilizarlo. 24 de abril: su esposa, de 69 años, comienza con síntomas tras desembarcar en la remota isla de Santa Elena .

su esposa, de 69 años, comienza con síntomas tras desembarcar en la remota isla de . 26 de abril: Mirjam muere en un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica.

El caso ha encendido las alarmas internacionales debido a que la cepa Andes es la única documentada con capacidad de transmisión interhumana, lo que explica por qué el médico del barco y otros pasajeros resultaron infectados.

Hasta hoy, el balance oficial es alarmante:

3 fallecidos: el matrimonio neerlandés y una ciudadana alemana.

el matrimonio neerlandés y una ciudadana alemana. 7 contagios confirmados: incluyendo a los fallecidos.

incluyendo a los fallecidos. Un paciente crítico: un ciudadano británico permanece internado en terapia intensiva en Sudáfrica.

La evacuación bajo protocolo militar

Mientras se revelan estos detalles, el operativo de evacuación en Tenerife continúa bajo un estricto control del Ejército español. Los pasajeros son trasladados en grupos reducidos y sin equipaje hacia vuelos chárter que los devolverán a sus países para iniciar cuarentenas obligatorias en centros de alta complejidad.

Carlos, el único argentino a bordo que sobrevivió al brote, sigue aguardando su repatriación tras haber compartido el viaje con el biólogo que, sin saberlo, desató la crisis en el «fin del mundo».