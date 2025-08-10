Enfrentó a Lionel Messi en el Mundial 2022 y lanzó una inédita confesión: «Se negó a decir su nombre»

Lionel Messi es uno de lo mejores jugadores de la historia del fútbol y su nivel sorprendió a todo tipo de personalidades tanto dentro como fuera del deportes. Ahora, un exrival de la Pulga lanzó una inédita revelación de su enfrentamiento en el Mundial de Qatar 2022.

Durante una charla llamada Futbolistas Sin Filtro organizada por FIFPRO, el principal sindicato de jugadores, Joe Hart llenó de elogios al capitán de la Selección Argentina. Pero además, Jackson Irvine, australiano mundialista, hizo una curiosa revelación sobre las indicaciones tácticas del DT en Qatar 2022.

«Cuando jugué contra él éramos un buen equipo. Manchester City vs. Barcelona, un muy buen equipo. Y no lo podíamos evitar, las conversaciones eran sólo sobre él, cómo lo vamos a parar y cómo será contra él. Y cuando juega a ese nivel… Necesitamos superestrellas en el fútbol y el es eso«, comentó el histórico arquero del fútbol inglés.

Mientras que Irvine, quien enfrentó a la Pulga en los los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, dio detalles sobre una llamativa anécdota en aquel partido. «Ese aura de Messi, ese enfoque particular antes del partido… Nuestro entrenador Graham Arnold se negó a decir su nombre. Hacíamos nuestras reuniones y nuestras conversaciones tácticas antes del partido y él seguía diciéndole ‘el número 10’«, confesó.

Son aseguró que su llegada a la MLS se dio por Lionel Messi: «Cambió mi pensamiento»

Heung-Min Son dejó el Tottenham Hotspur luego de diez años y fue anunciado como nuevo refuerzo del LAFC. Durante una entrevista con ESPN, el surcoreano destacó la importancia de Lionel Messi forme parte de la liga norteamericana.

“Somos muy afortunados de que Messi juegue al fútbol en nuestra misma generación. Mirarlo jugar, anotar tantos goles y que haya llegado a la MLS le debe haber impactado a muchos otros jugadores. También me impactó a mí, por todo lo que hizo por su club y por su país. Él cambió mi pensamiento. Ya somos todos afortunados de poder verlo jugar y yo soy muy afortunado de ahora poder compartir una cancha con él», aseguró el delantero.