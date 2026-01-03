Es oficial: Inter Miami le dio la bienvenida al roquense Facundo Mura

En lo que será su primera experiencia en el fútbol exterior, Facundo Mura tuvo su anuncio oficial como refuerzo del Inter Miami de la Mayor League Soccer de Estados Unidos.

El roquense terminó su contrato con Racing en diciembre y llegó en condición libre. Desde que se supo que no iba a renovar en la Academia, el equipo que tiene a Lionel Messi como capitán picó en punta como el posible destino.

El lateral derecho de 26 años también estuvo en el radar de River. El defensor analizó la propuesta del Millonario pero se inclinó por la chance de jugar afuera.

Un nuevo desafio 💪 Bienvenido a Miami, Facundo!



➥ https://t.co/RMZroYv6h0 pic.twitter.com/6oJpwEkQZc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 3, 2026

Mura firmó un contrato hasta junio de 2029. Será su cuarto club luego de jugar en Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe y Racing.

«Quería decirles que estoy muy feliz de unirme al club, estoy con muchas ganas de trabajar y la ilusión de seguir ganando títulos. Espero verlos pronto para disfrutar de este nuevo año», le expresó a los hinchas en el video de su presentación.