Escandalo en Vélez: el abogado de Sebastián Sosa aseguró que es inocente y reveló nuevos detalles

Luego del empate entre Vélez y Atlético Tucumán, una periodista de 24 años denunció a Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, jugadores de Vélez, por abuso sexual. Este martes, el abogado del arquero reveló nuevos detalles de la acusación y aseguró que el uruguayo es inocente.

Ernesto Baaclini, abogado del arquero Sebastián Sosa, ratificó que el arquero es inocente y que no participó del delito por el que lo acusan.

“Sosa está mal y afligido por la situación. Considera que la denuncia es injusta, sabe y manifiesta que es inocente, eso es lo que vamos a probar en esta causa: su inocencia”, explicó el abogado en diálogo con Radio La Red (AM 910). Además, agregó que su defendido está recibiendo tratamiento psicológico.

En las últimas horas, la causa habría tomado un giro inesperado luego de las palabras del letrado tucumano, quien dio detalles sobre el diálogo que mantuvo con Sosa, apuntado de haber iniciado el contacto con la periodista tucumana de 24 años.

“Lo que puedo decir es que Sebastián Sosa se durmió, no sabe nada de lo que ha ocurrido, absolutamente nada. Durmió como hasta las cinco y media, seis de la mañana. Y no lo digo yo, me lo comentó Sosa y me sorprendió. Sin embargo, le creo a él y doy fe que eso está en los chats y también en su declaración que se realizó antes de la que se va a realizar el lunes a las 9.30 de la mañana mediante cámara Gesell”, sostuvo el abogado asegurando que el experimentado arquero va a declarar.

A su vez, habló sobre las conversaciones que se conocieron y aseguró que hay evidencias para determinar el grado de participación de Sosa en el hecho. Baaclini describió que “son muchos mensajes que hay que analizar en los que afirman que Sosa dormía. Nunca dice que él la abusó, está su nombre en la causa pero no significa que participó del abuso”.

Y concluyó en la entrevista radial que “Sosa le transmitió un mensaje y ella aceptó la invitación a la habitación. Hay diálogos en los chats que determinan que él se durmió y lo manifiesta la denunciante”. Además adelantó que su defendido podría quedar detenido al igual que los demás acusados: “Por este delito, las personas deben quedar detenidas. Luego de la Cámara Gesell, la fiscal puede tomar algún tipo de medida. A partir de la Cámara Gesell, cada abogado irá entregando sus evidencias a fines de dilucidar esta cuestión”.

Vélez separó del plantel a los cuatro denunciados por abuso sexual

Desde el Fortín, decidieron activar el protocolo en caso de violencia de género y tomaron la decisión de separar del plantel a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, tras conocerse la denuncia en su contra.

«En el marco del protocolo de actuación en casos de violencia por motivos de género de la Institución, se informa que se ha decidido separar de manera preventiva del plantel profesional a los jugadores mencionados en la denuncia, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. Desde la Institución quedamos a completa disposición de la Justicia y de la denunciante«, confirmaron.