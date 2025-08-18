Escándalo: la AFA echó a un árbitro por «atentar contra los valores del fútbol»

Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció en su página oficial el despido de un árbitro luego de que se difundiera un video en el que demuestra una actitud de desidia durante un partido.

El hecho ocurrió en el encuentro entre Roma y Argentino de Rosario, por la cuarta categoría de Juveniles C. Sebastián Solís fue despedido por el ente madre del fútbol nacional ya que su accionar «atenta contra los valores del fútbol», aseguraron desde AFA.

Esta decisión informada por la entidad que maneja el fútbol en el país establece que Solís no podrá volver a trabajar en un torneo que organice la AFA por su accionar en el certamen que disputan jugadores de 17 a 18 años.

LA AFA DESPIDIÓ A UN ÁRBITRO POR MALA CONDUCTA



Echó al árbitro Sebastián Solís por su actitud inapropiada en un partido juvenil entre Roma y Argentino de Rosario, acusándolo de "atentar contra los valores del fútbol" y faltar el respeto. Solís fue filmado dirigiendo con… pic.twitter.com/G6Nopqw6Rz — Clarín (@clarincom) August 18, 2025

En el video que se viralizó en redes sociales se lo ve al juez dirigir el partido desde la mitad de la cancha, sin moverse ni seguir las jugadores. Además, arbitra con las manos detrás de la espalda durante el encuentro. Incluso se lo llega a ver que en un momento elonga y mueve sus piernas mientras los juveniles disputan la pelota en otra zona de la cancha.

El comunicado de la AFA en la que anunció el despido del árbitro

«En el día de la fecha, la Asociación del Fútbol Argentino informa que a raíz de los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís fue despedido de esta Casa por haber infringido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro», anunciaron desde AFA.