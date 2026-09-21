Federal A: salió la fecha y la sede para el desempate por el descenso entre Sol de Mayo y Círculo Deportivo

Sol de Mayo jugará el desempate por el descenso contra Círculo Deportivo. (Foto: Pablo Leguizamón)

Sol de Mayo y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi se enfrentarán en un desempate que resolverá el último de los cuatro descensos del Federal A y hoy se confirmaron los detalles del partido.

El cruces decisivo será el próximo domingo a las 11 de la mañana en la cancha de Villa Mitre de Bahía Blanca, que fue elegida como sede neutral.

Es un duelo a partido único y el que pierde desciende al Torneo Argentino del Interior que tendrá su primera edición en el 2027. Se jugará durante el año en lo que será una especie de Federal B.

Los otros tres descensos de la categoría ya se confirmaron y fueron: Santamarina de Tandil, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia.

Sol de Mayo juega el Federal A desde el 2018 luego de su ascenso en el Federal B 2017. En algunas temporadas peleó el descenso pero nunca estuvo tan cerca como en la actual.

Círculo Deportivo ascendió en el Regional Amateur 2019. Tiene como entrenador a Duilio Botella, ex DT de Deportivo Rincón y Cipolletti.

El equipo de Viedma llega con cinco derrotas seguidas, una de ellas contra Círculo como visitante. Los de Otamendi se hicieron fuertes de locales y sumaron cinco puntos más que Sol en la segunda fase para alcanzarlos en la tabla.