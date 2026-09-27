SUSCRIBITE Diario papel
Futbol Deportes

EN VIVO

Cipolletti ya visita a Sol de América de Formosa por los cuartos de final del Federal A

Cipolletti ya se enfrenta a Sol de América en Formosa por la ida de cuartos de final por el primer ascenso del Federal A.

Redacción

Por Redacción

Cipolletti ya se mide con Sol de América en Formosa por la ida de cuartos de final. (Foto: Captura LPF Play)

Cipolletti ya se mide con Sol de América en Formosa por la ida de cuartos de final. (Foto: Captura LPF Play)

Cipolletti ya enfrenta a Sol de América en Formosa por la ida de cuartos de final por el primer ascenso del Federal A. La vuelta será el domingo que viene, a las 11 de la mañana, en La Visera de Cemento.

El Albinegro tiene ventaja deportiva en esta serie y, si el global termina empatado después de los 180 minutos, avanzará a semifinales.

Cipo salió con los mismos once que venían de derrotar a Juventud Antoniana en Salta. La formación es con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

Sol de América juega con: Matías Astrada; Ángel López Alba, Facundo Pardo, Marcos Ojeda, Agustín Villasanti; José Romero, Alan Alcaraz, Sebastián Jiménez, José Cabañas; Facundo Mendoza y Bruno Di Martino.


Temas

Cipolletti

Federal A

Sol de América

Cipolletti ya enfrenta a Sol de América en Formosa por la ida de cuartos de final por el primer ascenso del Federal A. La vuelta será el domingo que viene, a las 11 de la mañana, en La Visera de Cemento.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén