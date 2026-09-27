Cipolletti ya visita a Sol de América de Formosa por los cuartos de final del Federal A

Cipolletti ya se mide con Sol de América en Formosa por la ida de cuartos de final. (Foto: Captura LPF Play)

Cipolletti ya enfrenta a Sol de América en Formosa por la ida de cuartos de final por el primer ascenso del Federal A. La vuelta será el domingo que viene, a las 11 de la mañana, en La Visera de Cemento.

El Albinegro tiene ventaja deportiva en esta serie y, si el global termina empatado después de los 180 minutos, avanzará a semifinales.

Cipo salió con los mismos once que venían de derrotar a Juventud Antoniana en Salta. La formación es con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

Sol de América juega con: Matías Astrada; Ángel López Alba, Facundo Pardo, Marcos Ojeda, Agustín Villasanti; José Romero, Alan Alcaraz, Sebastián Jiménez, José Cabañas; Facundo Mendoza y Bruno Di Martino.