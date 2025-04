«Feliz domingo para todos los hinchas de River»: Gallardo y su alegría tras el triunfo ante Boca

Luego de la victoria de River ante Boca en el Superclásico del Torneo Apertura, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y destacó el trabajo de sus jugadores. Además, lanzó una llamativa comparación entre Juanfer Quintero y Franco Mastantuono tras su gol de tiro libre.

“No podría ser mejor Siempre son disfrutables las victorias con Boca. La gente lo vive de una manera muy especial, nosotros también y ganar este tipo de partidos siempre gratifica. Estoy muy feliz por el equipo, por los jugadores que merecían darse una alegría de estas. De las que generan emoción. De las que generan identificación con la gente, en nuestra cancha, con nuestro público, con 85 mil personas”, comenzó diciendo el Muñeco luego del triunfo en el Monumental.

En ese sentido, opinó sobre la seguidilla de partidos que acumuló previo al encuentro ante el Xeneize. «Viendo el contexto, sabíamos de la exigencia que íbamos a tener en la semana con tres partidos y un viaje muy cansador en el medio. No tuvimos mucho tiempo de preparar el partido de hoy pero estábamos enfocados, creciendo como equipo, ante un rival que se preparó y trabajó en la semana para jugarlo y desarrollarlo. Creo que por eso mismo tiene mucho más valor, pudimos no solamente jugar como queríamos en un primer tiempo donde dominamos, donde fuimos el equipo que manejaba la pelota con criterio. Tuvimos mucho criterio para jugar, pasamos a ganarlo», planteó.

Sobre el partido, opinó que «en el segundo tiempo todo eso que hicimos durante el primero nos empezó a costar sostenerlo, es normal, producto del desgaste. Así todo nos defendimos bien, pudimos aprovechar alguna contra que nos hubiese aliviado. Pero estoy feliz de que haya sido una semana redonda para nosotros en cuanto al desgaste y a la competencia. Y de haberle regalado esta victoria a los hinchas».

La contundente comparación de Gallardo entre Juanfer Quintero y Mastantuono

Luego de ser consultado sobre el golazo del juvenil de River, Gallardo no se guardó los elogios y lo comparó con Juanfer Quintero: «Fue un golazo. Tremendo golazo. El de Juanfer Quintero a Racing y este, creo que son esos tiros libres que bajan y caen, son inatajables. Una perla«.

Además, subrayó su edad y cómo lo lleva en el plantel: «Es producto de su juventud. Claramente él está en un proceso de aprendizaje constante. Así como hace cosas extraordinarias, también va a cometer errores. Y se seguirá equivocando y seguir intentando”.

Con respecto al futuro del habilidoso volante, el Muñeco opinó que «está dando sus primeros pasos. Si ya lo queremos vender porque el mundo y los mercados son tan dinámicos y el poderío que hay no solo económico sino es un jugador que despierta un entusiasmo muy grande para su corta edad, lo que tenemos que hacer es acompañarlo, cobijarlo, es un chico que tiene los pies sobre la tierra, pero no está mal acompañarlo, sentir que tiene que seguir creciendo no con normalidad, porque un chico a los 17 no crece con esta normalidad de cualquier chico de 17 años, pero eso es lo que vamos a tratar de hacer. Que se siga desarrollando y creciendo como jugador, como persona y cuando se tenga que ir, si es que se va, habrá que analizarlo. Pero tranquilo: todavía eso no va a suceder en el corto plazo».

Y ante de finalizar, lanzó una frase que quedará para el recuerdo: «Feliz domingo para todos los hinchas de River».